El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo este lunes un balance de los primeros seis meses de gestión del Gobierno del presidente Javier Milei. "Los resultados han sido excelentes y extraordinarios", destacó el vocero, quien volvió a apuntar al Congreso por la demora en la aprobación del proyecto de la Ley de Bases.

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario afirmó que la Argentina “estaba colapsada e infectada de populismo” cuando asumió el presidente Javier Milei y destacó que en seis meses de gestión “se pasó la motosierra por cada rincón del Estado”.

"Hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos. Resta encarar las reformas estructurales que requieren los votos del Congreso, como es la modernización laboral o el RIGI, que están incluidos en la Ley Bases", apuntó el vocero.

Luego resaltó que el Congreso “no ha aprobado ninguna ley y aun así los resultados han sido excelentes y absolutamente extraordinarios”, y en ese marco cuestionó la “burocracia y el esquema político que rige en la Argentina, donde una parte de la política no permite, por intereses propios, que el Gobierno avance en lo que y por lo que la gente lo votó meses atrás”.



En este punto, Adorni señaló como uno de los errores de la nueva administración haber confiado en que la política entendería "la urgencia" del contexto. "Eso no pasó y fue un error", reconoció, lamentando que un amplio sector no haya acompañado el mensaje que la ciudadanía expresó en las urnas.

Con todo, el portavoz afirmó que "hay datos que nos indican que estamos en el camino correcto".



Fuente: Filo.news