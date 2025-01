Con el objetivo de reforzar las reservas internacionales, el Banco Central (BCRA) informó que consiguió una línea de financiamiento de US$1000 millones de parte de cinco bancos internacionales, a través de una operación de pase pasivo (REPO), que implicó otorgar como garantía los bonos Bopreal. El préstamo tiene un plazo de dos años y cuatro meses, a una tasa anual de 8,8%.

La operación se hizo con los bancos internacionales BBVA, Santander, J.P. Morgan, ICBC y Citi. El Banco Central no informó en qué condiciones se hizo el canje de bonos que se dieron en garantía por el préstamo –el monto del colateral–, pero próximamente se conocerá cuando la entidad publique su balance.

En la subasta realizada el 27 de diciembre pasado, el BCRA recibió ofertas por US$2850 millones. Según indicó, ese monto superó en casi tres veces la cantidad licitada. “Frente al exceso de demanda y en vista de la evolución favorable de sus reservas internacionales, el BCRA optó por no tomar un monto mayor”, dijo el Banco Central en un comunicado.

Si bien los analistas financieros dijeron que el préstamo conseguido no es significativo, explicaron que la señal que quería mostrar el Gobierno era que podía acceder al mercado internacional con tasas menores a 9%. “Claramente, es un monto bajo que tiene como fin mostrar confianza de la banca financiera y cierto poder de fuego extra. Querían mostrar que les ofrecieron más financiamiento y no lo tomaron. Pero ese monto no mueve la aguja. El fin era otro”, dijo un operador financiero en reserva.

A cambio, el BCRA entregó los Bopreal Serie 1-D como garantía, que son los títulos que nacieron al comienzo de la gestión como solución a la deuda comercial que acumularon los importadores durante el gobierno anterior. Actualmente, cotizan a un 80% de paridad porque tienen menos riesgo de default, ya que fueron emitidos por la propia entidad monetaria.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados internacionales de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, agregó la entidad monetaria.

El índice que elabora el banco J.P. Morgan cayó hasta 610 puntos básicos, desde el nivel de 1940 en el que arrancó la gestión Javier Milei. Esto significa que los mercados internacionales le piden a la Argentina una tasa de interés promedio de 6,10% adicional a la que se paga en Estados Unidos (4,59%) para financiarse. En total, sería una tasa de 10,70%. Sin embargo, dado que el BCRA entregó los bonos como garantía, el costo de financiamiento fue menor.

Por esta operación, el BCRA pagará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4,75%. Esto resulta a una tasa fija del 8,8% anual, considerando los swaps de tasa de interés fija-flotante cotizados en el mercado internacional al mismo plazo.

“Esta operación de repo con títulos Bopreal provee al BCRA una nueva herramienta para administrar su liquidez en moneda extranjera a un menor costo que el que ofrecían las opciones hasta ahora disponibles. El repo incrementa la flexibilidad del BCRA para mitigar desbalances que pueda haber entre la oferta y la demanda de divisas en el mercado de cambios local. De esta forma, el BCRA reduce los riesgos en torno a la implementación de sus objetivos de política cambiaria y monetaria, y facilita el anclaje de las expectativas económicas”, dijo el Banco Central.

La situación de la entidad es paradójica. En 2024, el BCRA sumó compras por US$18.747 millones, que es el nivel máximo de dólares conseguido para un año post crisis de la convertibilidad. Pese a esta situación favorable, las reservas netas, según la metodología de cálculo del FMI, que resta los compromisos de pago de los próximos 12 meses (como los vencimientos de Bopreal) y los depósitos del Tesoro, se estiman negativas en US$10.413 millones, según la consultora Outlier, sobre la base de los últimos datos oficiales disponibles (26 de diciembre).

A ese cálculo, sin embargo, hay que hacerle algunas salvedades, ya que el Tesoro compró dólares con los pesos obtenidos del superávit fiscal y tiene depositado el equivalente a US$6009 millones. Si se suman esos dólares, las reservas netas siguen siendo negativas, pero se reducen a US$4404 millones. Este número es similar a la estimación que hace la consultora 1816, que proyecta las reservas netas negativas en US$3500 millones.

La semana próxima, el Gobierno deberá hacer un pago de capital e intereses por vencimientos de Bonares y Globales por un total de US$4700 millones. Por lo tanto, se espera que las reservas netas caigan en una proporción similar, a negativas en US$7000 millones. A este número ahora habrá que sumarle los US$1000 millones del repo.

“El esfuerzo sostenido del BCRA por incrementar la posición de liquidez de sus reservas permitió asegurar la normalización de los pagos de comercio internacional durante 2024. En el mercado de bienes, esa mejora evitó disrupciones en la cadena de producción y mitigó el impacto adverso en los precios domésticos. A diferencia de lo ocurrido durante crisis económicas pasadas, la mejora de las reservas líquidas permitió cumplir todas las obligaciones financieras en moneda extranjera del sector público y privado, tanto las previstas para el ejercicio como las correspondientes a impagos acumulados de años anteriores”, explicó el BCRA.

“El continuo mejoramiento de la posición de liquidez internacional del BCRA por distintas vías constituye una condición necesaria para avanzar hacia el objetivo de levantar por completo, sin disrupciones financieras o económicas, las restricciones cambiarias y otras regulaciones implantadas en años anteriores. El BCRA continúa trabajando en ampliar las opciones para fortalecer su balance, y recuperar y preservar simultáneamente las condiciones externas e internas de equilibrio macroeconómico”, agregó el BCRA.