El Banco Central (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC) anunciaron la renovación del swap de monedas entre ambas entidades y lo extendieron por cinco años. La última prórroga vencía este jueves 6 de agosto y el gobierno argentino ya había anticipado su intención de renovarlo en las mismas condiciones. La novedad es que el plazo del convenio pasó de tres a cinco años.

El swap con China incluye el acceso a 130.000 millones de yuanes, que equivalen a unos US$20.000 millones. Actualmente, esa cifra representa alrededor del 40% de las reservas brutas del BCRA. El BCRA destacó que la extensión del vencimiento brindará una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta.

“La activación por 35.000 millones de yuanes (US$5000 millones) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países”, aclaró la autoridad monetaria en un comunicado.

El titular del BCRA, Santiago Bausili, junto a su par del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng. (Foto: BCRA).

En junio, el titular del BCRA había aprovechado un viaje a un evento del BIS para reunirse con las autoridades chinas y avanzar en la renovación. Con respecto a la relación con sus pares del PBOC, Santiago Bausili, había anticipado: “Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente”.

Cómo funciona el swap con China

El BCRA detalló el funcionamiento del swap con China en su último balance. Allí explicó que, según el acuerdo bilateral, la entidad que requiera una transacción de este tipo debe depositar en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local. A su vez, el banco requerido deposita en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local.

“Ambas cuentas son no remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos y al vencimiento de cada transacción de swap cada banco debita el mismo monto depositado originalmente”, indicó el organismo.

En esa línea, agregó que durante el plazo de vigencia del swap, cada banco puede utilizar el monto disponible en la moneda local de la otra parte para los fines autorizados en el acuerdo.

El BCRA también resaltó que el primer acuerdo marco entre ambos bancos centrales se celebró en 2009 y fue complementado en 2014 y 2015. Y detalló que el entendimiento inicial había sido renovado en 2023 hasta el 6 de agosto de este año.

“La renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009″, indicó el BCRA este miércoles.

Fuente: TN