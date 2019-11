El Banco Central restringe a US$ 50 los adelantos con tarjeta en el exterior

El Banco Central profundizó el cepo cambiario esta tarde y decidió establecer en US$ 50 el monto máximo por operación que podrán otorgar las entidades financieras como adelantos en efectivo a tarjetas en el exterior. No obstante, vale aclarar que no hay estipulado un límite para la cantidad de operaciones que se pueden registrar. Es decir, que se podrá retirar todas las veces que lo requiera pero siempre de a operaciones de 50.