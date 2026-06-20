Desde hace casi dos meses rige en todo el país una nueva normativa sobre donación de sangre. Se trata de la Resolución 536/2026 del Ministerio de Salud, publicada el 29 de abril en el Boletín Oficial, que introdujo cambios significativos en el sistema argentino de hemoterapia.

Una de las principales modificaciones es la eliminación del sistema de donación por reposición, mediante el cual familiares o allegados debían conseguir donantes para un paciente determinado. A partir de la nueva normativa, el modelo se basa en la donación voluntaria, habitual y no vinculada a una persona específica, salvo situaciones excepcionales con justificación terapéutica. Según las autoridades sanitarias, este esquema permite aumentar la disponibilidad de sangre y mejorar la seguridad transfusional.

La resolución también modificó los criterios para la selección de donantes. Se eliminaron restricciones consideradas obsoletas o discriminatorias y la evaluación pasó a centrarse en conductas y antecedentes que puedan representar un riesgo sanitario, siempre sobre la base de evidencia científica actualizada. Además, dejó de exigirse ayuno previo a la donación y se recomienda, en cambio, ingerir al menos medio litro de agua o bebidas con sales unos 30 minutos antes de la extracción.

Entre las nuevas disposiciones, se establecen períodos de espera de seis meses para donar sangre en determinados casos, como haber tenido una nueva pareja sexual o múltiples parejas en determinadas circunstancias, haberse realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, haber utilizado medicación preventiva contra el VIH o haber permanecido más de 72 horas en una institución penal. Estas medidas apuntan a reducir el riesgo de transmisión de infecciones por vía transfusional.

Por otro lado, se indica que los establecimientos de salud contarán con un plazo de hasta dos años para adecuar sus instalaciones y procedimientos a las nuevas exigencias.



Para indagar en la situación que atraviesa el sistema de hemoterapia en Gualeguaychú en el marco de este cambio de normativas, Ahora ElDía habló con Iván Leiva, responsable del Banco de Sangre del Hospital Centenario; uno de los cinco bancos de sangre de referencia regional en la provincia de Entre Ríos, cuyo servicio centraliza el soporte transfusional y abastece tanto a urgencias como a cirugías.



En primer lugar, Leiva comentó que “existía una resolución del 2015, que indicaba que no se le podía exigir donantes a los pacientes”, un antecedente que ahora “quedó plasmado en las nuevas normativas”. “Implica un cambio porque tenemos una cultura de donación por reposición, de que transfundimos y pedimos los donantes. Las normas apuntan a que se cambie a una donación voluntaria, y en eso ya venimos trabajando hace un tiempo: haciendo campañas de donación e invitando a las personas a que se acerquen a donar de forma voluntaria, acercándonos a las distintas instituciones. Ahora hay un lineamiento firme en ese sentido”, explicó. Asimismo, observó que llevar a cabo estas campañas implican un costo, con lo cual dependen del presupuesto que tengan disponible para poder realizarlas.





Consultado sobre la cantidad de donantes a nivel local, el responsable del Banco de Sangre apuntó: “En promedio, atendemos a 200 donantes por mes, en su mayoría de reposición. No hace falta sangre, sino donación voluntaria; es decir, que la sangre espere al paciente y no el paciente a la sangre. Esto se logra cambiando el modelo de donación actual hacia uno de aporte voluntario, repetido y altruista. Si logramos que entre un 3% y un 5% de la población se acerque a donar dos veces al año sin que se lo pidan, estén en la ciudad que estén, todos los bancos de sangre seríamos suficientes, y la sangre estaría disponible esperando a quien la necesite. Nuestro principal desafío es que el 100% de los aportantes lo hagan de esta manera. También lo es fortalecer nuestra zona de influencia y aumentar el número de colectas externas”.



Con ese horizonte, Leiva manifestó que desde el servicio a su cargo trabajan en conjunto con distintas instituciones de Gualeguaychú, realizando colectas de sangre fuera del hospital. A modo de ejemplo, comentó que a mediados de abril participaron del desfile “Pasarela Solidaria”, un evento realizado en Pueblo Belgrano junto a la ONG Donar en Vida y el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Artusi. Allí se dispuso una carpa sanitaria en la que decenas de personas donaron una unidad de sangre y se anotaron voluntariamente al registro de donantes de médula ósea.

“El mes pasado también estuvimos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el sábado 13 de junio recibimos en el Hospital Centenario a voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día”, agregó.

También adelantó que junto al Centro de Salud Juan Baggio y el club Rotaract, el Hospital Centenario realizará el próximo jueves 25 de junio una nueva jornada de donación de sangre. Tendrá lugar entre las 7 y las 10 de la mañana en el CAPS Baggio.

Según precisaron desde la organización del evento, para participar es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos que son fundamentales para cuidar tanto la salud del donante como la de quienes recibirán la sangre. Entre ellos, se establece que las personas deben tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud al momento de la extracción.

Asimismo, se recomienda haber dormido más de seis horas la noche anterior y desayunar previamente antes de concurrir a donar. Los organizadores también recuerdan que es obligatorio presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder realizar el trámite correspondiente. No podrán donar aquellas personas que se hayan realizado tatuajes durante los últimos seis meses. Se aconseja consultar previamente en caso de estar tomando algún tipo de medicación o si se han recibido vacunas recientemente, a fin de determinar si existe alguna restricción temporal para efectuar la donación.

Por otra parte, cabe indicar que las personas que quieran donar sangre habitualmente, pueden concurrir al Pabellón Nº4 del Hospital Centenario, con ingreso por la calle Urquiza, y se puede concurrir de lunes a viernes desde las 6.30 horas. Asimismo, se pueden comunicar vía WhatsApp al 3446-227883 o a través de las redes sociales: @banco.de.sangre en Instagram y Banco de Sangre en Facebook.