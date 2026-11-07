La sangre no se puede fabricar ni comprar en una farmacia. Cuando una persona necesita una transfusión por una cirugía, un accidente, una enfermedad o un tratamiento complejo, la única manera de contar con ese recurso es que otra persona haya decidido donarlo. Esa realidad convierte a la donación de sangre en una necesidad permanente del sistema de salud, aunque muchas veces solo se vuelve visible cuando un familiar o un conocido atraviesa una situación que requiere transfusiones.

En Gualeguaychú, el Banco de Sangre del Hospital Centenario recibe un promedio de entre 200 y 250 donantes por mes, una cifra que se mantiene relativamente estable en los últimos años. Hasta octubre de 2026, el registro alcanzó las 1.971 donaciones. El número permite responder a la demanda intrahospitalaria, pero el objetivo es avanzar hacia un modelo en el que la disponibilidad de sangre no dependa de pedidos puntuales o de campañas motivadas por una urgencia.

“Tenemos un promedio de 200 a 250 donantes mensuales en el hospital, que se mantiene constante los últimos años”, explicó el doctor Iván Leiva, jefe del Banco de Sangre del Centenario y especialista en Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.

El dato adquiere relevancia en la previa del 9 de noviembre, Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. La fecha busca recordar que donar no debería ser una respuesta excepcional ante una emergencia, sino una práctica solidaria y habitual. Para el sistema sanitario, contar con personas que donen de manera regular significa poder planificar, mantener las reservas y disponer de los componentes sanguíneos cuando un paciente los necesita.

La diferencia entre donar por una urgencia y hacerlo habitualmente

Uno de los principales desafíos del servicio es cambiar la lógica de la donación por reposición, aquella que suele aparecer cuando un paciente necesita sangre y sus familiares salen a buscar donantes, por un sistema basado en la voluntad y la regularidad.

“Con la donación voluntaria dos veces al año, sin que sea para una persona en particular, cubriríamos siempre la demanda”, planteó Leiva.

El especialista considera que no hace falta que una gran parte de la población done todos los meses. Alcanzaría con que un porcentaje relativamente pequeño lo hiciera de manera sostenida. “Debemos alcanzar al menos el 3% de la población de 18 a 65 años que puede donar sangre”, señaló.

En otra de sus reflexiones, amplió ese objetivo: “Si logramos que entre un 3% y un 5% de la población se acerque a donar dos veces al año sin que se lo pidan, estén en la ciudad que estén, todos los bancos de sangre seríamos suficientes, y la sangre estaría disponible esperando a quien la necesite”.

La diferencia es importante. Cuando la donación ocurre solamente frente a una necesidad concreta, el sistema queda sujeto a la urgencia y a la disponibilidad de familiares, amigos o conocidos del paciente. En cambio, cuando hay donantes habituales, se construye una reserva que permite responder a distintas situaciones sin trasladar esa presión a quienes están atravesando un problema de salud.

“Nuestro principal desafío es que el 100% de los aportantes lo hagan de esta manera”, sostuvo Leiva, en referencia a la donación voluntaria y habitual.

El número de donantes suele aumentar cuando se realizan campañas y colectas externas. Por eso, el Banco de Sangre trabaja con distintas instituciones de la comunidad para organizar jornadas fuera del hospital. La intención es ampliar esa presencia durante el próximo año: “Estamos trabajando con distintas instituciones para realizar colectas y la idea el año que viene es poder realizar una o dos colectas mensuales”.

La propuesta apunta a acercar la donación a otros espacios de la ciudad y la región, facilitando que más personas puedan participar sin tener que trasladarse necesariamente hasta el hospital.

Una donación puede ayudar a tres personas

Detrás de cada donación existe un proceso que no termina con la extracción. La sangre obtenida se procesa y se separa en distintos componentes que pueden utilizarse de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

“De cada donante se pueden obtener hasta tres hemocomponentes y ayudar a tres personas”, explicó Leiva.

Esto significa que una sola donación puede convertirse en distintos recursos terapéuticos. Los componentes sanguíneos tienen indicaciones específicas y permiten atender necesidades diferentes: desde pacientes que requieren glóbulos rojos hasta quienes necesitan plaquetas o plasma.

Por eso, donar sangre no implica necesariamente ayudar a una sola persona ni a un paciente determinado. Una donación puede incorporarse al sistema y utilizarse para responder a distintas demandas médicas.

En el Hospital Centenario, el Banco de Sangre participa en todas las etapas de ese recorrido: recibe a los donantes, realiza las extracciones, procesa y fracciona las unidades, las almacena y finalmente las provee a los servicios que las necesitan. Es un trabajo que requiere controles y procedimientos para garantizar la seguridad tanto de quien dona como de quien recibe.

La tarea tiene además una dimensión regional. El Centenario es un hospital de referencia de la Región IV y recibe pacientes derivados de distintos efectores sanitarios. El Banco de Sangre articula con hospitales y centros de atención primaria, trabaja junto al Programa Provincial de Hemoterapia y también provee hemocomponentes a instituciones privadas de Gualeguaychú mediante convenios.

Su funcionamiento se extiende durante las 24 horas, los siete días de la semana, mediante actividad de planta y guardias. La provisión de sangre resulta necesaria para distintas áreas del hospital, entre ellas emergencias, quirófano e internación, además de procesos vinculados con la procuración de órganos y los trasplantes.

Leiva destacó que actualmente los donantes permiten satisfacer la demanda intrahospitalaria. Esto también es posible por el trabajo de gestión que realiza el propio servicio, que busca optimizar los recursos disponibles y organizar la utilización de los componentes sanguíneos.

“Alcanza a satisfacer la demanda intrahospitalaria, gracias a la gestión de la sangre centrada en el paciente que se lleva a cabo desde el servicio y que optimiza los recursos”, explicó.

Que hoy la demanda pueda cubrirse no significa que el desafío esté resuelto. La estabilidad del número de donantes y la necesidad de ampliar las colectas muestran que el sistema necesita sostener y fortalecer la participación comunitaria para no depender de respuestas ante situaciones urgentes.

Crece el registro de donantes de médula ósea

La donación de sangre también puede ser una puerta de entrada a otra forma de solidaridad: la inscripción como potencial donante de médula ósea, un recurso fundamental para pacientes que necesitan un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.

Desde el Banco de Sangre destacaron que en los últimos tres meses 25 personas se inscribieron para integrar el registro de potenciales donantes. Según informó Leiva, con esas incorporaciones ya lograron superar el objetivo anual que se habían propuesto.

La inscripción permite ingresar a un registro de donantes voluntarios que, eventualmente, pueden ser convocados si se identifica compatibilidad con una persona que necesita un trasplante. No implica que quien se anota vaya a donar inmediatamente: se trata de una posibilidad que puede surgir más adelante, si aparece un paciente compatible.

El crecimiento de estas inscripciones representa otro aspecto del trabajo de promoción que busca impulsar el servicio. La intención es que la comunidad conozca las distintas formas en que puede colaborar con el sistema de salud y que la donación voluntaria se incorpore como una práctica sostenida.

Quiénes pueden donar y cómo acercarse

En el Hospital Centenario, quienes deseen donar sangre pueden acercarse al servicio de Hemoterapia, ubicado en el Pabellón 4 del nuevo edificio.

De acuerdo con la información brindada por el hospital, los requisitos generales son:

- Tener entre 16 y 65 años.

- Pesar al menos 50 kilos.

- Encontrarse en buen estado general de salud al momento de la donación.



