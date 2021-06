El Banco de Sangre recibió donaciones de plasma de recuperados del Covid-19

La profesional recordó que el teléfono del Banco de Sangre es el “15359380 por el cual se pueden comunicar mandándonos un mensaje y luego coordinar día y horario para la extracción”.

Zulema explicó que “esta es una campaña que no dura una jornada. Pusimos este día a la mañana para que vengan a donar, pero la realidad es que esto debe continuar, teniendo en cuenta que la demanda para las transfusiones de plasma es continúa. Pedimos a las personas que estén en condiciones de donar que se comuniquen y que se acerquen a nuestro lugar de trabajo. Las personas, para poder donar, tienen que ser pacientes recuperados de Covid-19, y que hayan transcurridos los 15 días del alta médica y 72 horas de la vacuna”.

Detalló que “todo es muy sencillo, similar a los de un donante de sangre con la condición de que sean pacientes recuperados de Covid, y como cualquier donante habitual no haber tenido enfermedades infecto contagiosas tales como Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas y otros”.

La “gente viene, colabora, pero estamos necesitando una mayor cantidad de personas, dado que son muchos los recuperados”.

Mariel, 30 años, trabaja en un comercio, fue una de las donantes en la fría mañana del sábado. Consultada por El Día, señaló que no sabe cómo contrajo la enfermedad y que la misma, no llegó a ser hospitalizada, la golpeó fuerte. “Llevo una vida sana, me alimento bien, practico deportes, pero me tocó igual”. Recordó que “el primer síntoma lo tuve el 18 de mayo con escalofríos desde la pierna a la cabeza todo el tiempo. Dolor en todo el cuerpo, fuerte malestar, un cuadro de diarreas. No la pasé bien, pero por fortuna no debí ser hospitalizada. Pasé el Covid-19 en mi domicilio. Decidí donar para ayudar a la gente que necesita contribuyendo con un granito de arena. Ojala mucha gente pueda donar y seguir ayudando”, cerró.