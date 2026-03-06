La Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú (ADBG) confirmó que más de un centenar de equipos participarán en sus torneos oficiales durante este año. Desde la entidad destacaron el crecimiento sostenido de clubes y categorías.

Los equipos son los clubes afiliados Central Entrerriano, Neptunia, Racing, Juventud Unida, Luis Luciano, BH y Centro Bancario de Gualeguay, además de Peñarol de Rosario del Tala, que se sumó este año a la estructura de la ADBG.

El calendario incluirá varios certámenes. El Torneo Asociativo “Desarrollo” contará con 19 equipos y estará orientado a la formación de jugadores en etapa formativa. En tanto, el Torneo Asociativo “ADBG 2026” reunirá a 59 equipos en distintas categorías, convirtiéndose en el certamen con mayor participación.

Por su parte, el Torneo Asociativo de Primera División tendrá nueve equipos, seis en la rama masculina y tres en la femenina.

En las categorías formativas, el Mini Mixto contará con ocho equipos y comenzará el 14 de marzo, mientras que el Mini Femenino, con seis equipos, se iniciará el 15 de marzo. Ambas competencias se disputarán cada 15 días, alternando entre sábados y domingos, con las categorías Chupetes, Mosquitos, Premini y Mini.

Además, se jugará el Mini Clasificatorio FBER, con cinco equipos confirmados: BH, Peñarol, Juventud Unida, Neptunia y Racing.