La Dirección de Tránsito informó que los beneficios escolares del sistema SUBE permanecerán suspendidos durante el receso escolar de invierno, comprendido entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario educativo.

Durante ese período, los estudiantes que utilicen el transporte público deberán contar con saldo disponible en su tarjeta, ya que el beneficio estudiantil no estará vigente y la tarjeta funcionará como una SUBE común.

Una vez finalizado el receso invernal, el beneficio escolar se reactivará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, y podrá utilizarse nuevamente con el reinicio de las actividades escolares.