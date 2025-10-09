El pasado 20 de septiembre de 2025, en la sexta jornada del campeonato de Portugal, se enfrentaron el Benfica y el ABC. A pesar del cambio en el cuerpo técnico, los ucranianos Anatoliy Trubin y Heorhiy Sudakov mantuvieron su lugar en el equipo. Por cierto, todas las noticias más destacadas, movimientos de mercado y récords se pueden seguir y pronosticar en línea. ¿Quieres saber cómo? No pierdas la oportunidad y aprende cómo las apuestas combinadas deportivas con 1xBet pueden aumentar tus ganancias varias veces. Utiliza distintas estrategias y aumenta tus probabilidades de éxito.

En la primera parte, el Benfica no se apresuró a ir al ataque y, hasta el descanso, no consiguió aprovechar sus ocasiones. La defensa del ABC fue superada en el minuto 45+3, cuando Sudakov por fin encontró la oportunidad que supo concretar: su primer disparo fue bloqueado, pero el segundo terminó en la red. El marcador se abrió con el 0:1.

También Trubin tuvo trabajo antes del descanso. Primero, un disparo de Tomané se estrelló en el poste y, poco después, el guardameta ucraniano intervino con solvencia para cortar un centro peligroso. Al inicio de la segunda parte, Sudakov siguió mostrándose activo en el campo, aunque ya no volvió a marcar. Sus compañeros, sin embargo, se encargaron de sentenciar el encuentro.

En el minuto 56, Pavlidis transformó un penalti con un potente disparo a la escuadra para el 0:2. Ocho minutos más tarde, en el 64’, asistió a Ivanovic, que resolvió con calidad y amplió la ventaja a 0:3. El resto del partido fue un mero trámite para ambos equipos. Sudakov fue sustituido en el minuto 87, mientras que Trubin completó otro partido con la portería a cero, el séptimo del guardameta ucraniano en la presente temporada.

¿Cómo lograron ganar las Águilas?

Este partido marcó la primera victoria del Benfica bajo la dirección de José Mourinho desde su regreso al club. Las Águilas se impusieron con autoridad por 0:3.

Volviendo a la sorprendente victoria de las Águilas, se puede destacar su técnica de juego:

● flexibilidad táctica en el ataque;

● olfato goleador;

● velocidad frente a los rivales.

Los jugadores avanzaron con seguridad hacia la victoria, logrando superar a los futbolistas del ABC con tres goles a su favor.