La comisión de fútbol de Club Deportivo Urdinarrain informó en las últimas horas que ante la salida del DT Gonzalo Perrón por “decisión personal”, ya está en funciones el nuevo entrenador, que es ni más ni menos que el ex entrenador que ascendió con Juventud Unida a la B Nacional.

“A partir del día de la fecha Norberto “Beto” Acosta es el nuevo DT del fútbol de primera de nuestra institución”, anunció el club de Urdinarrain.

“Éxitos Beto, estamos muy contentos de que estés acá de nuevo”, expresaron desde la institución.

De esta manera, el entrenador inicia su segundo ciclo al mando de Deportivo Urdinarrain.