El blooper de Silvina Escudero cuando se filmaba en topless

La morocha decidió compartir el gracioso video a su red social en Instagram. “Haciéndome la sirena me convertí en pescado. La realidad detrás de mi otra publicación. Para los que me conocen en mi cotidiano esto no es sorpresa, saben que los bloopers forman parte de mi día a día. Es lo que hay, soy lo que soy”, escribió.

Hace unos meses la relación con Federico había tenido una crisis, pero volvieron a elegirse y se fueron a una de las mejores playas para mimarse. La pareja planea tener hijos, mientras disfrutan de su convivencia hace más de un año.

Luego de una tarde de playa divertida, Escudero se relajó en la bañera del hotel, en la cual Federico subió unas historias para que todos disfruten de lo sexy que se veía su novia. Luego fueron a jugar a los bolos y su noche terminó romántica con dos cisnes de toallas formados en las esquinas de la cama que será su dueña en estas vacaciones.

La bailarina aprovechó un momento y les recordó a sus usuarios las clases de danza de verano en “Danzas Escudero”, el estudio que comparte junto a su hermana Vanina. En él brindan clases de jazz, danza fusión, iniciación a la danza, danzas urbanas y reggaetón, teatro musical, elongación, street jazz, boom boom, danza clásica, pop dance, lyrical jazz, hip hop, twerk, gimnasia rítmica y zumba.