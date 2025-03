Si hay algo que nunca pasa de moda, es una buena metida de pata en redes sociales. Y si hablamos de Susana Giménez, la reina de la espontaneidad, cada desliz se convierte en oro puro para internet. Esta vez, la diva volvió a ser tendencia tras publicar un misterioso video en su cuenta de Instagram. ¿Qué tenía de especial? Bueno, además de haber sido borrado rápidamente, ya era demasiado tarde: el material se viralizó en cuestión de minutos.

En el clip, Susana aparece con unos lentes de sol elegantes, una remera estampada y su fiel perro a su lado. La cámara hace un dramático zoom en su rostro mientras una voz en off le dice: "Te saco una foto para que te veas". A lo que la diva, con la confianza que la caracteriza, responde: "Dale". Solo había un pequeño detalle... ¡era un video, no una foto! Las redes no tardaron en reaccionar y el video comenzó a circular con rapidez en cada una de las plataformas.

¿Lo subió sin querer? ¿Fue parte de un experimento artístico? Lo cierto es que la publicación duró poco, pero fue suficiente para que internet hiciera lo suyo. Este no es el primer blooper digital de la conductora. En 2022, cuando estaba en Doha para ver un partido de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, publicó sin querer una foto muy íntima desde su habitación de hotel. En la imagen se podían ver sus piernas descansando sobre la cama, envueltas en un camisón blanco con puntillas.

URGENTE 19.38HS // SUSANA GIMENEZ CON PROBLEMAS EN SU INSTAGRAM pic.twitter.com/51EHpB02Ur — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) February 25, 2025

Un descuido que, por supuesto, fue capturado y comentado en redes. Y si nos vamos más atrás, en 2018 protagonizó un momento épico cuando, sin darse cuenta, comenzó a transmitir en vivo una conversación privada en la que hablaba sobre Marcelo Tinelli. "¡Yo no quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería", se quejó Susana tras descubrir lo sucedido. Lo curioso es que en todos estos errores podemos ver a la diva tal cual es, sin ninguno de los filtros que le suma a su contenido.

Desde selfies accidentales hasta transmisiones en vivo inesperadas, Susana sigue regalándonos momentos inolvidables en el mundo digital. ¿Será hora de que alguien le dé un curso exprés de redes sociales? O mejor no, porque la verdad... a sus seguidores ¡les encanta cada vez que esto sucede!