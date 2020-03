El bloque de concejales oficialista pidió la derogación del Digesto CARU

"Los nueve concejales representantes del Bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos del Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú, adherimos, cada uno personalmente y como bloque, al legítimo reclamo contra la reforma del Digesto del Río Uruguay, acompañando mediante la presente la manifestación de organizaciones y vecinos autoconvocados que se lleva a cabo en defensa del agua y el pedido específico de la derogación Digesto CARU 12/2019”, manifiesta el documento.

“Este bloque advierte y participa de la preocupación concreta de los vecinos de la costa del Río Uruguay de esta ciudad de Gualeguaychú por sus antecedentes y lucha contra la contaminación, ante el retroceso evidente en materia de controles y parámetros para medir la contaminación del río en un evidente perjuicio ambiental que no sólo nos afecta en lo inmediato sino compromete indudablemente las generaciones venideras”, agregaron.

“Los principios establecidos en materia ambiental de precaución y de no regresión han sido claramente violados con la mencionada reforma estableciendo parámetros de medidas con mayor tolerancia a ciertas sustancias contaminantes”, denunciaron en línea con lo manifestado por diversos ambientalistas en enero pasado. Y recordaron que recientemente el máximo Tribunal Nacional ha manifestado expresamente el deber de cumplimiento de las leyes que aseguren en los hechos los principios "in dubio pro agua" e "in dubio pro Natura" lo cual marca un claro camino a seguir por las legislaciones de menor rango.

“En éste sentido, por los motivos expresados, manifestamos el descontento por nosotros y en representación de los ciudadanos de Gualeguaychú, y hacemos público nuestro reclamo para la inmediata derogación dale Digesto al considerar su reforma ilegal tanto en sus formas como en su contenido”, cerraron los concejales oficialistas.