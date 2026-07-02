El bloque de concejales de Más Para Entre Ríos se solidarizó con los trabajadores despedidos en el Parque Industrial
El bloque de concejales del PJ (Más Para Entre Ríos) compartió un video y texto en sus redes sociales manifestando su apoyo a los trabajadores despedidos en el Parque Industrial de Gualeguaychú. El video, que lleva la voz de los ediles Emiliano Zapata, Delfina Herlax, María Sira Ghisi y Jorge Maradey, remarca que “Gualeguaychú no puede quedarse mirando” y que “frente a esta realidad hacen falta políticas locales que acompañen a los trabajadores, defiendan la producción y protejan el empleo”.
En el texto que acompaña el video reiteraron: “Expresamos nuestra solidaridad con las más de 100 familias afectadas por el cierre de Union Bat. La difícil situación económica que atraviesa el país impacta de lleno en nuestras industrias y en el empleo. Sin embargo, esa realidad también exige respuestas desde lo local. Muchos de los trabajadores despedidos cuentan con décadas de antigüedad y enfrentan enormes dificultades para reinsertarse laboralmente. Mientras tanto, el sindicato advierte sobre un posible reemplazo de la producción nacional por importaciones".
Y concluyeron: “Gualeguaychú necesita un Estado municipal que acompañe al sector productivo, fortalezca su Parque Industrial y haga de la defensa del trabajo una prioridad. Porque cuando una fábrica baja sus persianas, no pierde solamente quien se queda sin empleo: pierde toda la ciudad”.