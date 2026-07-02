El bloque de concejales del PJ (Más Para Entre Ríos) compartió un video y texto en sus redes sociales manifestando su apoyo a los trabajadores despedidos en el Parque Industrial de Gualeguaychú. El video, que lleva la voz de los ediles Emiliano Zapata, Delfina Herlax, María Sira Ghisi y Jorge Maradey, remarca que “Gualeguaychú no puede quedarse mirando” y que “frente a esta realidad hacen falta políticas locales que acompañen a los trabajadores, defiendan la producción y protejan el empleo”.



En el texto que acompaña el video reiteraron: “Expresamos nuestra solidaridad con las más de 100 familias afectadas por el cierre de Union Bat. La difícil situación económica que atraviesa el país impacta de lleno en nuestras industrias y en el empleo. Sin embargo, esa realidad también exige respuestas desde lo local. Muchos de los trabajadores despedidos cuentan con décadas de antigüedad y enfrentan enormes dificultades para reinsertarse laboralmente. Mientras tanto, el sindicato advierte sobre un posible reemplazo de la producción nacional por importaciones".

Y concluyeron: “Gualeguaychú necesita un Estado municipal que acompañe al sector productivo, fortalezca su Parque Industrial y haga de la defensa del trabajo una prioridad. Porque cuando una fábrica baja sus persianas, no pierde solamente quien se queda sin empleo: pierde toda la ciudad”.

