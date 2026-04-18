La jornada se desarrolló en el salón de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Concordia, donde los ediles debatieron una agenda centrada en los desafíos que enfrentan los gobiernos locales ante el recorte de recursos nacionales y provinciales.

La presidenta del bloque justicialista de Concordia, Carolina Amiano, y anfitriona del encuentro, señaló que "primero fue el encuentro provincial en Paraná, para construir una agenda común y, ahora, Concordia fue sede de una nueva convocatoria con un eje claro: cómo gestionar en tiempos de crisis. Porque mientras caen los recursos y aumentan las demandas, los municipios siguen dando respuestas todos los días". Al respecto, precisó que "frente a eso, elegimos hacer lo que siempre hizo el peronismo: organizarnos, escuchar, compartir experiencias y transformar los problemas en soluciones concretas. No alcanza con discursos ni con excusas. Hace falta gestión, planificación y compromiso real con nuestra gente".

En ese marco, la presidenta del bloque Más para Entre Ríos del Concejo Deliberante de Paraná, Luisina Minni, contó que "este segundo encuentro fue muy productivo, porque comenzamos a construir en contenido lo que queremos demostrar con esta Liga, es decir, la importancia de los gobiernos locales y su contracara cuando gestiona un gobierno peronista". En ese sentido, destacó que "ante un Estado nacional que se retira y un Estado provincial que también desaparece, los gobiernos locales tienen más importancia y relevancia, por lo que es relevante la escucha activa y tender la mano, que es lo que hacen los gobiernos peronistas cuando gestionan".

En tanto, el presidente del bloque de concejales peronistas en Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay, celebró “esta posibilidad del segundo encuentro” y apuntó que “estamos pensando el tercero, así que implica una necesidad de crecimiento, movilización y fortalecimiento de un ámbito de diálogo tan necesario para el peronismo". También destacó el rol estratégico de los Concejos Deliberantes: "En todas las provincias no tenemos legisladores provinciales, pero en cada una de las ciudades tenemos concejales, así que es el trabajo".

Por otro lado, el presidente del bloque Más por Entre Ríos de Gualeguaychú, Emiliano Zapata, apuntó contra la narrativa de los intendentes afines al gobierno nacional y provincial, como Francisco Azcué y Mauricio Davico. En ese sentido, advirtió que "la inacción de los intendentes alineados con Javier Milei y Rogelio Frigerio le quita posibilidad de acción a los municipios y capacidad de respuestas hacia los vecinos", y cuestionó que esos intendentes "destacan las obras con recursos propios sin advertir el impacto real del desfinanciamiento”. Para Zapata, “la transferencia de responsabilidades y el repliegue del Estado nacional y provincial obliga a las comunas a hacerse cargo de servicios y funciones que Nación y provincia ya no garantizan”.

Coparticipación y experiencia de gestión

En la oportunidad, también el secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Paraná, Alexis Bilbao, expuso sobre las finanzas de los municipios y cómo se organizó la capital provincial ante los recortes ejecutados desde Nación y provincia y la discrecionalidad en la distribución de Aportes No Reintegrables por parte del gobierno de Rogelio Frigerio.

En ese marco, los ediles compartieron experiencias de gestión, analizaron el impacto de la reducción de la coparticipación en los municipios y discutieron estrategias para sostener las respuestas que las comunidades demandan día a día.

Fuente: APF Digital