Rodolfo Arruabarrena pondrá en marcha oficialmente su segundo ciclo como entrenador de Boca este jueves, cuando el “Xeneize” enfrente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará desde las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, y será un duelo de eliminación directa: el ganador avanzará a octavos de final y el perdedor quedará rápidamente afuera del certamen.

Después de dos amistosos con buenas sensaciones —victorias 1 a 0 ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla y Athletico Paranaense en Salta—, el “Vasco” tendría definido el equipo para su primer desafío oficial desde el regreso al club.

La idea del entrenador es no realizar pruebas ni sorpresas: Boca irá con lo mejor que tiene disponible, mientras espera la firma de los contratos de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes se sumarán al plantel en los próximos días.

El único refuerzo que aparecerá desde el arranque será Leandro Lozano, quien ya sumó minutos en la preparación y se perfila como lateral derecho. En el arco estará Leandro Brey, mientras que la defensa se completará con Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, autor de un golazo en el amistoso disputado en Salta.

En el mediocampo, a la espera del regreso de Leandro Paredes, flamante finalista del Mundial 2026 con la Selección argentina, la contención quedará en manos de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. No estará Tomás Belmonte, afectado por un esguince moderado de tobillo.

El lugar creativo será para Tomás Aranda, el nuevo número 10 de Boca, quien no disputó el último amistoso para bajar cargas luego de un receso en el que también fue citado por Lionel Scaloni para entrenar con la Selección en Estados Unidos.

Por delante, Arruabarrena apostará por Alan Velasco y Leonel Flores, uno de los juveniles que más sorprendió al cuerpo técnico durante la pretemporada. Como referencia ofensiva estará Miguel Merentiel.

La probable formación de Boca será con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca buscará ante Sarmiento dar el primer paso en la Copa Argentina y abrir con una victoria oficial el nuevo ciclo de Arruabarrena, en un semestre que aparece como decisivo para reconstruir confianza y volver a pelear por títulos.

Fuente: Noticias Argentinas