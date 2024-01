Camila Mateo

La palabra podcast deriva de la unión de Ipod y Broadcast. El primero proviene del reproductor de música creado por Apple y, el segundo, del término en inglés utilizado para referirse a la forma en la que se emite un programa de radio. De hecho, este tipo de formato tiene muchas similitudes con la radiofonía, ya que su principal recurso es el audio.

En la actualidad, existen algunos que prefieren anexarle video pero manteniendo la estética de la radio, es decir con micrófono, una pequeña consola o computadora y auriculares.

Sin embargo, una de las particularidades de estas iniciativas es que no pueden ser escuchadas a través del estéreo del auto o del aparato receptor de frecuencia AM y FM que todavía debe perdurar en los hogares, sino que solo puede ser reproducida después de su producción cuando se encuentra disponible en línea.

A través de un podcast, una o varias personas pueden compartir su conocimiento u opinión sobre un tema y dirigirse a un público que comparta sus intereses. Básicamente, se trata de un espacio en donde el podcaster (la persona que crea el podcast) informa, entretiene o educa a sus oyentes, dependiendo del contenido que genere.

La “nueva radio” en Gualeguaychú

Varios programas de radio se han sumado a la tendencia del podcast y graban sus transmisiones en vivo y luego las suben a plataformas como Spotify y Youtube, donde pueden ser escuchadas por los usuarios en el momento que quieran.

Un caso local es “Varad@s”, un programa de más de tres años que se transmite por Ahora Cero Radio y aborda una temática distinta todas las semanas con invitados de la ciudad. Esta iniciativa conducida por dos licenciados en Comunicación mantiene una modalidad híbrida porque a la vez que sale en vivo los martes a las 20 horas, luego es cargado en línea para ser escuchado a demanda.

Sin embargo, en Gualeguaychú existen podcast “puros” que ponen a nuestra ciudad dentro de este boom que se replica en todo el país y el mundo.

Cero Dracma

El podcast “Cero Dracma” nació en el Profesorado de Historia, donde cuatro estudiantes de la ciudad se dieron cuenta en el primer año de la carrera que se reían de las mismas cosas y compartían intereses en común.

“Entonces, surgió la idea de reunirnos a tomar un trago y que cada uno llevara un tema para debatir con el resto. Temas sin importancia, pero que al menos nos resultaran interesantes y divertidos. Ese sigue siendo el espíritu de Cero Dracma, a pesar de que en algunos momentos nos hemos puesto serios al hablar de ciertas cuestiones”, contó Hernando Torrilla, uno de los creadores.

A esa reunión le siguieron otras y todo lo que se conversó se fue subiendo en formato de episodios que van desde una hasta más de dos horas de duración.

Cada uno de los integrantes de este proyecto sonoro tiene un rol específico: Agustín Andisco, es el encargado de un segmento que se llama “Cine Flojo de Papeles”, que casi siempre está dedicado a hablar de películas y series.

Hernan Heiler, tiene la sección “El Chiquero de Circe”, donde comparte diferentes mitologías de pueblos de todo el mundo. Gaspar Piana habla de sucesos paranormales que involucran desde ovnis hasta fantasmas y su segmento se llama “Asiendo lo Inasible”.

Y por último, Hernando Torrilla, se dedica a contar hechos violentos del pasado y es por eso que su espacio dentro de “Cero Dracma” se denomina “Menos mal que ya no pasa”.

En la actualidad, cuentan con tres temporadas y no tienen una periodicidad de publicación sino que graban los episodios cuanto todos coinciden con sus tiempos.

Belu´s Podcast

Belén Chaia es tesista de la carrera de Comunicación Social de la UBA y a fines del año pasado decidió comenzar su propio podcast, el cual lleva su nombre.

“Fueron varios factores que hicieron que tomara la decisión de iniciarlo, primero porque en 2023 incrementé mucho mi consumo de este tipo de contenidos, sobre todo del género de charlas e historias personales, que fue el que me atrapó y sentía que me acompañaba mientras estaba haciendo otras cosas. Además, me permitía descansar la vista. En paralelo, con mi compañero de tesis decidimos hacer una tesina en formato sonoro, es decir un podcast y eso hizo que me metiera mucho más en este mundo. También es una forma más accesible de hacer contenido, solo necesitas un micrófono o podes usar el celular y después lo editas con un programa de computadora”, contó la “host” del proyecto.

Belu´s podcast navega en pensamiento e interrogantes que tiene su hacedora, que a lo largo de sus episodios explora distintas ideas personales.

“El día de mi cumpleaños, que fue el día que lancé el primer capítulo, mi novio me regaló un micrófono y dije ‘es el momento de hacerlo y no darle tanta vuelta’. Yo creo que termina resultando algo terapéutico y también desafiante y me suma a mi crecimiento personal, porque soy muy perfeccionista, armo un borrador para ver por donde quiero abordar las temáticas e investigo sobre los temas. De hecho, tengo un cuaderno lleno de ideas para próximos capítulos. Por eso, para mí, sentarme a armarlo es un momento de desafío y de dejar de procrastinar, que también implica enfrentarse a una hoja en blanco y superar mi perfeccionismo. De hecho, hace un mes que vengo pateando sacar otro capítulo”, detalló Belén.

La gualeguaychuense expresó que no quiere encasillar su podcast y desea que sea un lugar para experimentar, que además suma a su curriculum, ya que si bien en este momento se dedica a la comunicación en redes sociales, le gustaría virar a producción y asesorar a personas o empresas para que puedan desarrollar sus propios podcasts.

“Activar por el Futuro” e “Historias de Gualeguaychú”

Estos son los nombres de los dos podcast creados por Matías Venditti, licenciado en Comunicación Social UBA. El primero corresponde a su tesina de grado, un proyecto de documental sonoro a través del cual el profesional reúne ocho testimonios de jóvenes ambientalistas de diferentes partes del país de cara a la crisis climática que enfrenta el mundo.

Por otra parte, “Historias de Gualeguaychú” es una iniciativa que está en proceso de desarrollo y obtuvo el acompañamiento financiero del Fondo Culturar Guale.

“El podcast va a recorrer distintos períodos históricos, pero no busca ser un manual ni resumen de Historia. De todas formas, va a tener el respaldo teórico y criterio que corresponde, ya que además de mi investigación personal sobre estos temas, voy a incluir las voces autorizadas de historiadores, docentes e investigadores de la ciudad con quienes planeo hacer entrevistas grabadas para incluir fragmentos en los episodios”.

Si bien todavía no están delineados cuáles serán los seis episodios que estarán disponibles, Matías adelantó que “entre las cuestiones que me gustaría tocar está la fundación de la ciudad; quiénes fueron sus primeros pobladores; pueblos originarios que habitaron la región; la esclavitud en Gualeguaychú.; cómo era la vida social a mediados del siglo XIX en la ciudad; el asalto de Garibaldi; figuras históricas que pasaron por estas tierras; los orígenes del carnaval; inmigración y conflictos obreros del siglo XX”.

En tanto, el comunicador y “podcaster” manifestó que “me entusiasma y me parece fantástico que seamos cada vez más quienes apostamos por hacer este tipo de contenidos en Gualeguaychú. También está muy bueno que se fomente y haya posibilidades de financiamiento para estas producciones”.