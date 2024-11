En mayo del 2019, Cristian Urrizaga, mejor conocido como Cristian U, el ex ganador de Gran Hermano, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones graves. Aquella denuncia había sido hecha tres años antes por un joven que acusó al amante de los perros de haberlo agredido, provocándole varias fracturas, durante una pelea en un boliche porteño. A raíz de aquella golpiza, la víctima había sufrido una fractura con hundimiento de órbita.

Actualmente, el mediático atraviesa una situación similar, aunque esta vez es su ex pareja, Dahiana De Los Santos, quien lo denuncia por violencia de género. En la última emisión de LAM, Ángel de Brito dio a conocer un brutal audio, que el actual participante del Cantando 2024 le envió a su ex, donde confiesa haberla golpeado. "¿Te he levantado la mano? Sí, hija de mil p... Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo", se lo escucha decirle.

Y agrega: "Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mierda. ¿Yo lo soy (violento)? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mierda con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de pu... que le pegás a los tipos y no te bancás el vuelto. ¿Vos quién carajo sos para pegarle a un tipo? Basura, basura, mierda". A raíz de esto, Dahiana grabó un video que fue puesto al aire en el ciclo que conduce De Brito, donde dio más detalles del calvario que sufrió a manos del mediático. "Voy a hacer este video por única vez aclarando lo sucedido porque se están diciendo muchas cosas sin conocimiento, esto sí sucedió, fue en el ámbito privado", contó.

Según explicó la joven, ella no hizo la denuncia y su intención no era contarlo. "No es de mi interés estar en los medios mucho menos por algo como esto que me afecta a mí, afecta a mi familia y sobre todo a mi hijo que es adolescente, tiene 14 años, ve televisión, sus compañeros comentan, ven redes sociales", afirmó y aclaró: "Esto yo se lo conté a mi círculo privado, a mis amistades, Fer tenía ese audio, le pedí que no lo hiciera pero no soy quién para decirle qué debe o no debe hacer, él es grande, está enojado porque dice que yo no puedo permitir que suceda esto, pero bueno... yo no lo conté en su momento, tampoco voy a contar nada ahora".

Resulta que la acusación contra el ex GH llegó a la Justicia y fue dada a conocer por Fernando Cristino, representante de modelos y dueño de la agencia donde trabaja la De Los Santos. "No voy a salir a mostrar nada, como me están pidiendo de varios programas, eso queda entre él y yo. Lo que se está diciendo que yo quiero tener una buena temporada, nada más lejos de eso, sino hubiese salido en su momento a contarlo, o me hubiese aprovechado de otras cosas que me han ofrecido. "Salgo a aclarar esto porque me veo obligada. Hay personas que pueden contarlo, hay personas que no, hay gente que prefiere cuidar a su familia, sus hijos, como en este caso yo", dijo.

Al final de su descargo, la víctima resaltó que la violencia que sufrió a manos de Cristian U la "afectó un montón". No me interesa hablar de mi vida privada, no me interesa pertenecer a los medios, sé que es su trabajo pero espero que me entiendan", cerró. Como consecuencia de este escándalo, Laura Ubfal decidió separar al ex hermanito del equipo de su programa Team Ubfal. "No podemos hacernos los distraídos", dijo la conductora.

Cabe destacar que sobre el audio, Cristian U no se hizo el desentendido, remarcó que se trataba de una grabación de "hace dos años" y enfatizó: "Es totalmente de la vida privada. La realidad es que es una cag... lo que pasó, es algo que no está bueno para las parejas...Es algo que vivimos nosotros dos y que lo pudimos solucionar. No es que pasó la semana pasada, y una persona filtró el audio tratando de buscar fama".