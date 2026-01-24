La segunda ola de calor ya se hace sentir con fuerza en Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por altas temperaturas, anticipando un fin de semana agobiante en gran parte de la provincia.

En Gualeguaychú y la zona sur entrerriana, este sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas desde temprano: se espera una mínima de 23 grados y una máxima que rondará los 35°, generando una sensación térmica aún más elevada durante la tarde.

Las condiciones serán similares en los departamentos Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy, donde el calor persistirá a lo largo de toda la jornada, sin alivio significativo.

Según el SMN, el pico térmico de la semana llegaría entre el lunes y el martes, cuando los registros podrían trepar hasta los 38 grados, consolidando una seguidilla de días de intenso calor en la región.

Ante este escenario, se recomienda extremar cuidados, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día.