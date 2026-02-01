El pronóstico en Gualeguaychú muestra una mañana despejadas con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 26°C, aumentando hacia la tarde con máximas de 33-34°C y sensación térmica que puede llegar a 33°C, acompañadas de vientos leves a moderados del sector sur y sureste. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con mínimas que apenas bajarán de los 24 °C, lo que limita la recuperación térmica nocturna.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar cuidados: evitar actividad física intensa en las horas de más calor, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol, sobre todo niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Los servicios de salud locales reforzarán la atención ante eventuales casos de estrés térmico y golpes de calor.