El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado en Entre Ríos. En el caso de Gualeguaychú, se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C. La mañana estará marcada por nieblas, mientras que durante el resto del día el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

El mismo panorama se espera en localidades cercanas como Concepción del Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy.

Por su parte, otras regiones de la provincia también compartirán condiciones similares. En ciudades como Paraná, La Paz y Villaguay, las temperaturas podrían superar los 32°C, mientras que, en la zona de Concordia y Federación, las máximas rondarán los 28°C.

Asimismo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia durante la mañana del domingo. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas y actividad eléctrica.