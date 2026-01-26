El primero se registró cerca del mediodía, producto de que un vehículo se prendió fuego en la Ruta 16, en inmediaciones de la Capilla Padre Pío.

Allí respondió el móvil 35 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú. Minutos después, al extenderse el fuego sobre la banquina, se sumó en apoyo el móvil 29 y el 36, y también se movilizó una unidad desde Larroque.

Allí se trabajó arduamente sobre una superficie aproximada de 4 hectáreas. Finalizadas las tareas, las unidades retornaronn al cuartel luego de la verificación del perímetro.

Y en horas de la siesta, se desató un incendio en un campo en calle ARA San Juan y Teresa Margalot. Allí concurrieron dos unidades, que constataron un incendio de monte y basura, afectando una superficie aproximada de 500 x 50 metros.

Finalizadas las tareas de extinción, las unidades retornaron al cuartel.

Finalmente, minutos pasadas las 5 de la tarde se declaró un incendio en un terreno en calles Quijano y Martínez Paiva.

Allí fue el móvil 26 de Bomberos. La quema afectó una superficie aproximada de 10 x 10 metros.