El calvario de un nene que sufre bullying: "Me quiero ir al cielo con Dios"

La madre de un nene de 9 años denunció en las redes sociales los maltratos de los que es víctima su hijo desde que cursa el primer grado en una escuela de Río Gallegos.

La mujer relató el calvario de su nene en el programa En el Tintero que se emite por Radio LU12 de esa ciudad de Santa Cruz.

"El año pasado venía con golpes, pero no de golpes de un nene que se cayó, sino moretones en la boca del estómago, una vez vino con el guardapolvo cortado", contó y agregó que además lo insultaban, y que "el hostigamiento diario era espantoso, todos los días venía llorando, hasta que ahora último todo esto se despertó por la publicación que hice en la red social", indicó la mamá con suma preocupación.

"Hoy me encuentro con una criatura de 9 años que me dijo que él se quería ir con Dios para no sufrir más en la escuela", manifestó.

Contó que hace poco tiempo atrás, en el colegio "le pegaron entre tres" compañeros, y le dijeron, textualmente: "si tu mamá viene a hablar por lo que pasó el otro día, te cago a trompadas".

Ante esta delicada situación, el niño deberá resignar su educación y por el momento no va a asistir más a su escuela, porque ya hay "amenazas de que le pueden pegar feo, o puede pasar algo mayor. Tenemos que prestar atención y no tenemos que hacer la vista a un costado ante los reclamos", cerró. (Fuente: ADN Sur)