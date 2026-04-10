El domingo 12 de abril en el Paseo del Obelisco del Balneario Municipal se disputará el cierre de la temporada del Campeonato de Aguas Abiertas.

“Las disciplinas deportivas no son un complemento: son una política central para construir comunidad, promover hábitos saludables y garantizar igualdad de acceso al deporte. Desde el Gobierno municipal acompañamos estos eventos que fortalecen el tejido social y ponen en valor nuestros espacios públicos”, destacaron desde la Dirección de Deportes.

La jornada incluirá pruebas de 500, 2.000 y 3.500 metros, pensadas tanto para quienes se inician en el nado en aguas abiertas como para atletas con experiencia en largas distancias. La acreditación y entrega de kits se realizará de 10 a 110 horas, seguida por la charla técnica a las 11.45 horas. Las largadas comenzarán a las 12 para los 500 metros y a las 12.30 para las distancias mayores. La premiación está prevista para las 14 horas.

El evento contará con categorías generales y por edades, para varones y mujeres, desde menores de 19 años hasta mayores de 60. Cada competidor recibirá chip, número identificatorio, kit con hidratación, snacks y medalla al completar su prueba.

Se esperan aproximadamente 200 nadadores. Para menores de edad, se exige documentación adicional y autorización de un adulto responsable.