La ciudad volvió a poner en primer plano al fútbol femenino con el inicio del campeonato dentro de la Copa Gualeguaychú 2026 “Stella Maris Brugna”, reafirmando el crecimiento sostenido de la disciplina y el protagonismo de los clubes locales.

Esta edición del certamen reúne a equipos locales y de ligas de la región, fortaleciendo el perfil competitivo del torneo y promoviendo el desarrollo del fútbol en todas sus categorías.

La jornada inaugural se disputó en la cancha de Unión del Suburbio con el siguiente cronograma: Independiente vs. Sarmiento, Isleños Independientes vs. Juvenil del Norte, Deportivo Urdinarrain vs. Cerro Porteño y Huracán vs. Unión del Suburbio.

El partido inaugural entre Independiente y Sarmiento fue para el Club Atlético Independiente, que se impuso por 4 a 0.

El campeonato tendrá entre seis y siete fechas y se disputará íntegramente los días domingos, generando un espacio de competencia sostenido para el desarrollo del fútbol femenino en la ciudad y la región.

La Copa Gualeguaychú vuelve a escena con el impulso de los clubes y el acompañamiento municipal, en un torneo que promete competencia, compromiso y crecimiento para el fútbol femenino local.