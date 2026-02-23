EN LA CANCHA DE UNIÓN DEL SUBURBIO
El campeonato de fútbol femenino abrió su competencia dentro de la Copa Gualeguaychú 2026
La Copa Gualeguaychú 2026 “Stella Maris Brugna” puso en marcha una nueva edición del torneo femenino, con clubes locales como protagonistas y una propuesta deportiva que fortalece el crecimiento de la disciplina en la ciudad.
La ciudad volvió a poner en primer plano al fútbol femenino con el inicio del campeonato dentro de la Copa Gualeguaychú 2026 “Stella Maris Brugna”, reafirmando el crecimiento sostenido de la disciplina y el protagonismo de los clubes locales.
Esta edición del certamen reúne a equipos locales y de ligas de la región, fortaleciendo el perfil competitivo del torneo y promoviendo el desarrollo del fútbol en todas sus categorías.
La jornada inaugural se disputó en la cancha de Unión del Suburbio con el siguiente cronograma: Independiente vs. Sarmiento, Isleños Independientes vs. Juvenil del Norte, Deportivo Urdinarrain vs. Cerro Porteño y Huracán vs. Unión del Suburbio.
El partido inaugural entre Independiente y Sarmiento fue para el Club Atlético Independiente, que se impuso por 4 a 0.
El campeonato tendrá entre seis y siete fechas y se disputará íntegramente los días domingos, generando un espacio de competencia sostenido para el desarrollo del fútbol femenino en la ciudad y la región.
La Copa Gualeguaychú vuelve a escena con el impulso de los clubes y el acompañamiento municipal, en un torneo que promete competencia, compromiso y crecimiento para el fútbol femenino local.