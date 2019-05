El Campeonato Entrerriano correrá en Concordia la tercera

El Autódromo concordiense será escenario de la tercera presentación del Campeonato Entrerriano en medio de una importante expectativa. La atracción será la presencia del Gurí Martínez que correrá en 150 Mayores C. El campeonato 2019 comenzó en Villaguay y tras su paso por Gualeguay arriba a Concordia con la expectativa de un mayor crecimiento en su parque automotor, lo que potencia la competencia y el espectáculo para el público que se acercó en gran cantidad durante las primeras dos fechas. La última presentación del año pasado en el trazado de Concordia tuvo como ganadores a Mateo Guzmán (125cc Internacional), Tomás Pellandino (125cc Inter Light), Gaspar Perelstein (125cc Inter Senior), Iñaki Arrias (150cc Mayores A), Fabio Todone (150cc Mayores B), Juan Manuel Laplacette (Promocional) y Uriel Rodríguez (Escuela). En la presente temporada, el Entrerriano ha despertado gran expectativa en pilotos y preparadores de toda la provincia, que se darán cita para esta tercera fecha, sobresaliendo la presencia del ex campeón del TC, Omar Gurí Martínez, quien se presentará en la competitiva categoría 150 Mayores C. La actividad comenzará el sábado desde las 10 con una tanda de entrenamientos libres para todas las categorías, repitiéndose las mismas a las 11.20 y 12.40, dando paso luego a las clasificaciones, que darán comienzo a las 15 en el siguiente orden de categorías: 125 c.c. Inter Light, 110 c.c. Escuela, 150 c.c. Mayores C, 110 c.c. Promocional, 150 c.c. Junior A, 125 c.c. Inter Senior, 150 c.c. Mayores B, 125 c.c. Internacional. El domingo desde las 9.30 se correrán las series de cada especialidad, mientras que las finales serán a partir de las 12 con el siguiente orden: 125 c.c. Inter Light (12 vueltas), 110 c.c. Escuela (10 vueltas), 150 c.c. Mayores C (12 vueltas), 110 c.c. Promocional (12 vueltas); 150 c.c. Junior A (12 vueltas), 110 c.c. Escuelita Light (Exhibición), 125 c.c. Inter Senior (12 vueltas), 150 c.c. Mayores B (12 vueltas), 125 c.c. Internacional (14 vueltas).