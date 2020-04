“Las giras que estamos realizando, mirando los cultivos, o asesorando, tratamos que sean muy eficientes, haciendo las salidas absolutamente necesarias y después muchas reuniones vía computadora utilizando distintas plataformas, ya sea encuentros de entre 10 y 12 personas, o en charlas que se hacen vía electrónica”, explicó a ElDía Rolf Erwin Muller, profesional y consultor agropecuario.

“En las salidas al campo, el profesional viaja solo, no se comparte el vehículo y si hay que recorrer con otra persona se utilizan dos camionetas. Sobre la organización del trabajo, “se diagraman las tareas de tal manera que la gente no se junte y mantenga las distancias aconsejadas. En una trilla, que no se junten los transportes, que el contacto del cosechador con el camionero y el tolvero sea el mínimo y necesario. Llevar a cabo un cambios de hábitos que es necesario como el de no darnos la mano, cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás fue complicada”, detall{o.

“Cuando terminemos con esta pandemia que estamos viviendo, cosecharemos una serie de aprendizajes para el futuro, en el manejo y cuidado de muchas cosas y es de esperar que lo podamos capitalizar y no volver a la normalidad que teníamos antes”, sostuvo al respecto.

Finalmente, Muller sostuvo que “es importante trabajar en el presupuesto financiero y ver cómo organizar la cadena de pagos, como armar la estructura de negocios en un sector que por suerte sigue funcionando, más allá de algunas cuestiones que se pueden dar, como la baja de consumo y la poca exportación”.