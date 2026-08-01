El cáncer de próstata encabeza la lista de tumores malignos más frecuentes entre los hombres. En Argentina, representa casi uno de cada cinco diagnósticos oncológicos masculinos. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, la afección se origina cuando las células de la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino ubicada debajo de la vejiga y por delante del recto, comienzan a crecer de manera anormal y sin control.

En sus etapas iniciales, el cáncer de próstata no suele presentar síntomas, y su aparición es poco común antes de los 50 años, un riesgo que aumenta progresivamente conforme avanza la edad. Si bien algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse rápidamente, muchos evolucionan lentamente y pueden no producir síntomas ni afectar la vida de la persona. Por otra parte, cuando aparecen síntomas urinarios, estos no siempre se deben a un cáncer: también pueden estar relacionados con enfermedades benignas de la próstata, como la hiperplasia prostática benigna o la prostatitis.

Desde la cartera sanitaria también se explica que no existe una medida específica que permita prevenirlo de manera segura, ya que los principales factores de riesgo, como la edad y los antecedentes familiares, no son modificables. Sin embargo, la detección precoz marca una diferencia sustancial en la supervivencia, ya que cuando el tumor se identifica en etapas iniciales las probabilidades de curación superan el 95%.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional del Cáncer (INC), el cáncer de próstata representa el 18,7% de todos los tumores malignos diagnosticados en varones en el país, con más de 11.600 casos nuevos por año y una incidencia estimada de 44,7 casos cada 100.000 hombres. La mortalidad, en tanto, se ubica en 9,2 fallecimientos cada 100.000 varones.

El problema no es solo diagnosticar, sino diagnosticar a tiempo: la guía 2023 de la Sociedad Argentina de Urología señala que cerca de un tercio de los pacientes llega al diagnóstico en estadio avanzado y que alrededor del 40% debuta directamente con metástasis, una proporción hasta ocho veces mayor que en Europa o Estados Unidos, donde ese porcentaje ronda apenas el 5%.

A esto se suma una brecha de comportamiento: distintos relevamientos del sector estiman que siete de cada diez hombres no se realizan controles preventivos si no presentan síntomas, lo que retrasa la consulta justamente en la etapa en la que la enfermedad es más fácil de tratar.

Dado que Gualeguaychú no escapa a la prevalencia mundial de esta enfermedad en los hombres, Ahora ElDía conversó con especialistas locales para conocer qué panorama observan en la clínica médica y cuál es la importancia de realizar chequeos a tiempo.

El médico urólogo Federico Rodríguez indicó que existe un aumento a nivel global de los casos, pero consideró que en parte se debe a las mejoras actuales en los métodos de estudio y al aumento de las consultas tempranas. “Hay más diagnóstico, pero por lo general son diagnósticos tempranos. La cantidad de muertes por este tipo de cáncer son cada vez menos, aunque sí diagnosticamos más. Las personas consultan más y tienen mejor acceso a los tratamientos, que son muy buenos. Se ha avanzado muchísimo en ese sentido: en los tratamientos quirúrgicos; en los métodos de diagnóstico, con mejores equipos y tecnología; y en los tratamientos con medicación, ya sea quimioterapia o tratamientos químicos, que han evolucionado un montón. Las obras sociales, por lo general, cubren prácticamente todos los tratamientos; a veces más, otras menos, pero las personas tienen acceso a los mismos”, explicó.

A su vez, Rodríguez contó que todos los años llevan adelante una campaña de concientización desde Lalcec Gualeguaychú, de la cual forma parte. “Lo hacemos hace ya muchos años. Salimos en los medios y alentamos a las personas a que consulten, que no es tan complicado. Además, Lalcec ofrece a quienes no tienen obra social o no se animan a ir al Hospital la posibilidad de hacerse una serie de estudios, algo que llega mucho a los vecinos de Gualeguaychú”, comentó acerca de la propuesta que se mantuvo durante todo el mes de junio.

Por su parte, el oncólogo del Hospital Centenario, Franco Augusto Ramello, señaló: “El cáncer está en aumento en todo el mundo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y el cáncer de próstata y Gualeguaychú no son la excepción. Es una enfermedad que se puede diagnosticar precozmente con lo cual hay que insistir con los trabajos de prevención y detección temprana. Creo que hay que reforzarlos todo el tiempo y no flaquear en ese sentido. Tenemos que tratar que los hombres se acerquen en forma temprana a hacerse una evaluación”.

Sobre los modos de realizarse un chequeo, expuso que “habitualmente, la forma fácil y rápida de hacerlo es realizar una consulta con un urólogo, y hacerse un examen físico”. Según explicó, este incluye un tacto rectal, “porque habitualmente el tumor es primero palpable, ya que se da en la periferia de la glándula prostática, con lo cual es muy fácil acceder por vía del tacto rectal”.

“Esto por ahí genera un poco de molestia o incomodidad en la persona, y por eso los hombres no suelen consultar, como sí lo hacen las mujeres ante el cáncer de cérvix, por ejemplo; es mucho más frecuente la consulta de la mujer que la del hombre. Pero no sólo se hace el control con el tacto. De hecho, hoy en todo el mundo se discute si vale la pena seguir o no haciéndolo, habiendo ecografías prostáticas que son muy específicas para el diagnóstico y se puede hacer el marcador tumoral en sangre, que es el PSA, el antígeno prostático en la sangre. Con esto último uno obtiene un diagnóstico temprano, y más aún si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata. Por lo cual es importante que los hombres hagan la consulta”, agregó.

Por último, Ramello apuntó que “hoy se está brindando atención temprana y se está accediendo a los tratamientos más modernos que hay, en el sistema público y privado de salud en Gualeguaychú, con lo cual, por suerte, eso no es un problema”.

Del síntoma al tratamiento, paso por paso

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, algunos síntomas que pueden motivar una consulta médica son: la dificultad para iniciar la micción; la necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente durante la noche; la sensación de urgencia para orinar; chorro urinario débil o interrumpido; dolor o ardor al orinar; presencia de sangre en la orina o en el semen; dolor persistente en la pelvis, la espalda baja o los huesos. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda consultar con un profesional de la salud para realizar una evaluación adecuada.

En cuanto al diagnóstico, cuando existe sospecha de cáncer de próstata, el equipo de salud puede indicar diferentes estudios según cada situación clínica. Estos pueden incluir análisis de PSA, tacto rectal, estudios por imágenes y biopsia prostática. Sin embargo, la cartera sanitaria aclara que un valor elevado de PSA no significa necesariamente que exista cáncer. El PSA también puede aumentar por otras causas, como crecimiento benigno de la próstata, inflamación, infección, procedimientos médicos recientes, edad avanzada u otros factores.

La biopsia prostática, por otra parte, es el estudio que permite confirmar el diagnóstico. En algunos casos, antes de indicar una biopsia pueden utilizarse estudios complementarios, como la resonancia magnética, para mejorar la evaluación del riesgo y reducir procedimientos innecesarios.

El tratamiento depende de múltiples factores, entre ellos: la extensión de la enfermedad; las características del tumor; el valor de PSA; los resultados de la biopsia; la edad y el estado general de salud; la presencia de otras enfermedades; y las preferencias de la persona.

Asimismo, no todos los cánceres de próstata requieren tratamiento inmediato. En tumores de bajo riesgo, que crecen lentamente y no producen síntomas, puede indicarse vigilancia activa. Esta estrategia consiste en realizar controles periódicos y comenzar tratamiento solo si aparecen signos de progresión. Cuando se requiere tratamiento, las opciones pueden incluir cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia, terapias dirigidas u otros tratamientos sistémicos, según el estadio y las características de la enfermedad. La elección del tratamiento debe realizarse junto con el equipo de salud, considerando los beneficios esperados, los posibles efectos adversos y el impacto sobre la calidad de vida.