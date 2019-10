El candidato Edgardo Kueider votó y acusó a Juntos por el Cambio de violar la veda

En ese maro, mencionó que en el norte entrerriano “hay algunas tormentas que están dificultando, no el inicio del acto eleccionario, sino que los votantes se dirijan a las escuelas, sobre todo en zonas rurales”.

Por otro lado, en declaraciones realizadas a Diario Río Uruguay, Kueider manifestó haberse sorprendido “cuando a las 8 de la mañana me encontré antes de salir para votar con una conferencia de prensa de Marcos Peña, Lousteau, Larreta, en una clara violación de la veda electoral; evidentemente tienen algún problema o preocupación en Capital Federal, pero no corresponde que violen la veda electoral”.

Sobre la continuidad de su día, el candidato contó: “Acabo de emitir el voto y me estoy dirigiendo a la escuela Vélez Sarsfield donde vota el gobernador como siempre lo he acompañado. Luego de eso el gobernador se va a Buenos Aires a esperar los resultados con Alberto Fernández y yo me voy a Paraná al bunker a procesar los datos y luego de las 21 horas tendremos los resultados y haremos una conferencia de prensa”.