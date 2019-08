El cantante de Attaque 77 reconoció que "hay mucho cariño" con Valeria Lynch

En primer lugar, a Lynch se la relacionó con el cantante de la banda Attaque 77, Mariano Martínez, mientras que se dijo también que la separación había sido fruto de un engaño de Bornes a la artista. A pesar de que la ex pareja negó ambos vínculos, lo cierto es que en las últimas horas el cantante rockero aseguró que entre él y la rubia hay "mucho cariño" porque trabajan juntos hace años.

Según dijo la propia cantante apenas trascendió la información, no hubo terceros en discordia en la separación, sino que simplemente tomaron la decisión porque ya no había más amor de pareja. "Nos costó años separarnos. Nosotros no estamos peleados, es una persona que quiero mucho, que no haya más pasión ni más amor también hay que respetarlo, y creo que esto es mucho más honesto para los dos", agregó en las últimas horas cuando habló ante los medios.

En el mismo descargo, la rubia aclaró que hace dos años que ella y su ex están distanciados, por lo que cualquiera de los dos tiene el derecho de empezar una nueva relación con total libertad. "Me van a ver mil años con Mariano, como me ven con más gente. Tenemos muy buena onda, es mi productor, lo quiero muchísimo, pero nada que ver", aseguró sobre el rumor que habla de un romance con el cantante de Attaque 77.

Estas declaraciones fueron hechas antes de que en Intrusos pasaran esta tarde unos audios de la supuesta nueva pareja de Bornes, quien aseguró que su novio engañaba a Lynch desde hacía años, y que lo hacía porque él y la artista ya no tenían relaciones sexuales.

Además, esta joven, llamada Marcela y oriunda de Brasil, agregó que el ex marido de la cantante estaba cansado de varias actitudes de su mujer, por lo que finalmente decidió separarse por el bien de ambos.

En medio de este descargo, quien también habló fue el propio Mariano Martínez, cantante de Attaque 77, y en diálogo con Intrusos, el músico sostuvo que él y Lynch son amigos, pero que no sabe lo que podría pasar entre ellos en un futuro.

"Nosotros estamos trabajando hace un tiempo juntos, no somos sólo ella y yo, somos un grupo, y nos queremos un montón todos. Si alguno de nosotros está pasando un momento difícil, estamos ahí, somos compañeros", dijo, y agregó que hasta su mamá lo llamó para preguntarle si era cierto que salía con la cantante.

"Nadie tiene la bola de cristal, pero hay mucho cariño, mucha admiración entre nosotros", contó y con una sonrisa pícara en el rostro sumó: "Somos grandes amigos, y colegas".

Mariano Martínez tiene 48 años, y trabajó junto a la diva en el disco La extraña dama del rock, en el cual Lynch grabó sus versiones de temas de rock argentino junto a un seleccionado de músicos como León Gieco, Ricardo Mollo y David Lebón, entre otros. Además, el músico es productor de la cantante en otro disco en el cual hizo versiones rockeras de sus temas románticos.