Emanuel Noir, conocido como Ema Noir y líder de la banda Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado 7 de noviembre en Concepción del Uruguay, luego de protagonizar un episodio en el casino de la ciudad.

Según pudo confirmar AHORA a partir de fuentes policiales, el cantante agredió en ese lugar a un funcionario policial que se encontraba haciendo adicionales y, debido a los anillos que lleva en sus manos, le produjo importantes cortes en su rostro. Por esa razón quedó detenido por resistencia a la autoridad y lesiones.

De acuerdo a la secuencia del episodio que reconstruyó La Pirámide, el cantante se habría presentado en el establecimiento cuando se encontraba cerrado y habría intentado ingresar. Un efectivo policial que cumplía funciones de seguridad le habría impedido el acceso, debido a que el lugar no estaba habilitado para el ingreso de personas.

En esas circunstancias se produjo un altercado durante el cual Noir golpeó al funcionario policial, provocándole lesiones en el rostro. Como se mencionó, el golpe fue más dañino que lo habitual por los anillos que llevaba puestos el artista.

Tras el episodio, el cantante fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre el procedimiento. Se aguarda conocer cómo continuará la situación judicial del músico, una de las figuras más reconocidas de la música popular surgidas de Concepción del Uruguay.