El músico uruguayo Lucas Sugo se encuentra hospitalizado, será operado en las próximas horas y debió cancelar la próxima parada de su gira.

Lucas Sugo debió ser internado de urgencia este jueves, luego de tener un accidente con un caballo y deberá ser intervenido en las próximas horas.

"Lamentamos informar que nuestro querido amigo y compañero de trabajo, Lucas Sugo, sufrió un accidente con un equino en su residencia en Rivera esta mañana", informó su mánager, Diego Sorondo, en un comunicado.

De acuerdo a lo que indica el comunicado, el músico se encuentra fuera de peligro pero deberá ser operado en las próximas horas. Según supo El Observador, Sugo resultó con una fractura facial después de recibir una patada del animal.

"Debido a esta situación, se cancela la gira programada para este fin de semana en la provincia de Misiones, Argentina", señala.

"Lucas se encuentra acompañado de su familia, al cuidado de grandes profesionales y con el apoyo incondicional de todo nuestro equipo. Le deseamos una pronta y completa recuperación", cierra el documento.

(El Observador)