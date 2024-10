Pablo Taborda, cierre y capitán de la Selección argentina de Futsal, describió la final del Mundial de Uzbekistán el domingo contra Brasil como “una final soñada”.

Este será el tercer torneo ecuménico consecutivo en el que el equipo albiceleste dispute el partido decisivo por el título. Taborda, quien a mitad de año se sumó al Ecocity Genzano italiano, fue clave en el crecimiento del seleccionado, desde la conquista del Mundial en Colombia 2016 hasta la reciente Copa América 2022, además de los subcampeonatos en Lituania 2021 y en Paraguay este año, donde perdió la final ante Brasil por 2-0.

El encuentro se llevará a cabo en el Humo Arena de Tashkent, y a sus 38 años, podría estar ante su última gran actuación con el equipo dirigido por Matías Lucuix, del cual es el capitán y un titular indiscutido.

“Es una locura lo que estamos viviendo. La tercera final consecutiva de los Mundiales. Una final soñada, épica. Un Argentina-Brasil, una final del mundo. La verdad que es una locura si te lo pones a pensar”, expresó el número 14 de la Selección.

En la semifinal contra Francia, Argentina se impuso 3-2 en un partido lleno de dramatismo, recordó: “Un partido durísimo ante Francia porque se vivió así desde el comienzo hasta el final. Con el dramatismo de la falta, con la posibilidad de Argentina de sentenciarlo antes con muchísimo dramatismo, algo que no ha faltado en este Mundial. Me parece que se jugó un partido completo. Esos que después los volvés a ver y decís ‘Mira lo que jugamos, ¿no?’.

Orgullo

El equipo francés estuvo involucrado en un escándalo en la fase de grupos al dejarse ganar ante Irán para evitar a Brasil en cuartos de final. Taborda reflexionó sobre esta situación y su comentario viral “Le vamos a ganar igual”en el sorteo previo al partido: “Me salió del alma, o sea, no me di ni cuenta, me olvidé los micrófonos, me olvidé de todo. Yo mismo en el vestuario les dije que se acuerden que quisieron jugar con nosotros y no con Brasil. Que salgamos y demostremos lo que somos nosotros. Nos tocaron un poco el orgullo porque si prefieren jugar con uno y no con el otro es porque piensan que vos sos peor”.

El cierre también destacó el orgullo que siente al ser capitán de esta generación de la Selección argentina. “Para mí es un orgullo. Creo que la cinta es un adorno, hay líderes y gente que también es capitán sin la cinta. Siempre intenté animar, siempre intenté ser uno de los que tira del carro, por así decirlo, hasta cuando no la tenía.

Obviamente después eso es lo mismo, pero también es una responsabilidad y la verdad que yo lo tomo. Se habló mucho del recambio el año pasado cuando los resultados no nos acompañaban, pero este grupo, cuando las cosas cuentan y las papas queman, siempre saca pecho y demuestra por qué Argentina es potencia hace ya muchísimos años”.