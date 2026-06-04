El próximo martes 9 de junio, a las 10 horas, se llevará adelante el encuentro “Cuidado del recién nacido” en el SUM San Francisco, una actividad gratuita impulsada por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco, dependiente de la Subsecretaría de Salud de Gualeguaychú.

La jornada está dirigida especialmente a embarazadas y puérperas recientes, quienes podrán acceder a información y recomendaciones prácticas sobre los cuidados fundamentales durante los primeros meses de vida del bebé. Además, se promoverá un espacio de intercambio para compartir experiencias, dudas y consultas vinculadas a esta etapa.

Durante el encuentro se abordarán aspectos relacionados con la alimentación, el descanso, la higiene, los controles de salud y las señales de alerta que requieren atención médica. De esta manera, se brindarán herramientas para acompañar el cuidado cotidiano de los recién nacidos y fortalecer la confianza de las familias.

La actividad forma parte de las acciones de promoción y prevención de la salud que se desarrollan en los centros de atención primaria de la ciudad, orientadas a acompañar a las familias desde una perspectiva integral y favorecer el acceso a información clara y cercana.