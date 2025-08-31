Con el objetivo de fomentar la alimentación saludable y la educación nutricional, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco organizó un espacio psiconutricional destinado a niños de la comunidad. La iniciativa permitió combinar información teórica con actividades prácticas para fortalecer el conocimiento sobre la importancia de los alimentos en la vida cotidiana.

Durante el encuentro, los participantes pudieron identificar los distintos grupos de alimentos y aprender a reconocerlos en diferentes preparaciones. La actividad incluyó dinámicas interactivas que facilitaron la comprensión de conceptos nutricionales y promovieron la reflexión sobre la incorporación de hábitos saludables en la alimentación diaria.

El equipo de salud del CAPS San Francisco destacó la relevancia de este tipo de espacios, ya que no solo brindan información útil, sino que también generan un espacio de intercambio y acompañamiento para quienes buscan mejorar su relación con la comida y sus elecciones alimentarias.

Además, se ofrecieron consejos prácticos para equilibrar la dieta, aprovechar los nutrientes de manera eficiente y adaptar las preparaciones a las necesidades de cada persona, siempre con un enfoque inclusivo y cercano a la comunidad.

Estas actividades refuerzan el compromiso del CAPS San Francisco con la promoción de la salud integral, mostrando que la educación nutricional y el acompañamiento psiconutricional son herramientas clave para fortalecer el bienestar y la calidad de vida de toda la población.