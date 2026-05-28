El CAPS San Isidro llevó adelante una nueva jornada territorial de atención integral en el SUM del barrio 200 Viviendas, ubicado en la intersección de Salvador Allende y Omar Torrijos.

La actividad se desarrolló bajo la propuesta “El CAPS se traslada a los barrios”, una iniciativa que busca acercar los servicios de salud a la comunidad, fortalecer el acceso a la atención primaria y promover espacios de prevención en distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada, vecinos pudieron acceder a controles de salud, vacunación, asesoramiento profesional y gestión de turnos para distintas especialidades médicas, en un trabajo articulado entre los equipos territoriales y el personal de salud.

Según señalaron desde el Municipio, “la propuesta forma parte de las acciones que impulsa la Subsecretaría de Salud para descentralizar los servicios y acercar los equipos de atención a los barrios, con una mirada puesta en la prevención y el acompañamiento comunitario”.

“Este tipo de dispositivos territoriales permite detectar necesidades, brindar información y fortalecer el vínculo entre los centros de salud y los distintos sectores de la ciudad, favoreciendo el acceso temprano a controles y consultas”, remarcaron.



