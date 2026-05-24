Desde la Subsecretaría de Salud municipal invitaron a participar de una nueva campaña integral para mujeres que se desarrollará en el CAPS Suburbio Sur, ubicado en Galeano 2231. La propuesta tiene como objetivo acercar controles médicos y acciones preventivas a la comunidad, promoviendo el acceso a la salud y la detección temprana.

Durante la jornada se realizarán controles de PAP, atención nutricional, controles odontológicos, control de presión arterial y peso, revisión de carnet de vacunas y testeo de VIH. Las prestaciones estarán a cargo de los equipos de salud del CAPS y profesionales de distintas áreas.

La actividad está destinada a mujeres a partir de los 19 años y busca generar un espacio accesible y cercano para el cuidado de la salud integral. Además de los controles, se brindará orientación y acompañamiento sobre hábitos saludables, prevención y acceso a los servicios de salud.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de propuestas territoriales, que permiten acercar prestaciones esenciales a los barrios y fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud en la comunidad.

La campaña se desarrollará el miércoles 27 de mayo, de 8:30 a 13:30 h, en el CAPS Suburbio Sur. La participación será libre y gratuita para todas las mujeres interesadas en realizar controles y consultas vinculadas a su salud.