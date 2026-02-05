Desde el Carnaval del País anunciaron importantes modificaciones en la venta de entradas con beneficios para los residentes del departamento Gualeguaychú. Con el cierre de las promociones especiales de enero, se implementarán nuevos precios y horarios de adquisición presencial.

A partir del sábado 7 de febrero, la entrada para los residentes de Gualeguaychú tendrá un costo de $20.000, con el descuento ya incluido. Este valor se aplicará para la mayoría de las noches, excepto para el sábado y domingo de carnaval, donde ascenderá a $30.000. Como en ediciones anteriores, el ingreso se realizará por una puerta determinada, con DNI en mano para acreditar el domicilio en el departamento.



Las entradas para los residentes del departamento solo podrán adquirirse de forma presencial en las boleterías del Corsódromo (DNI en mano), los días viernes a partir de las 17 horas y los sábados desde las 10 de la mañana.

Para el resto de las noches, las entradas generales para no residentes costarán $35.000, con una excepción durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, donde el valor será de $40.000.

Además, la próxima semana, la boletería abrirá desde el martes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Durante el fin de semana largo, el servicio se extenderá desde las 9 horas hasta el cierre, de forma continua los tres días (sábado, domingo y lunes).