La Comisión del Carnaval del País informó “que los resultados finales y la comparsa ganadora de la edición 2026 se darán a conocer el martes siguiente a la última noche de desfile, retomando así la modalidad histórica del espectáculo”.

Argumentaron que "en ediciones anteriores, la lectura de puntajes se realizaba al finalizar la última noche del Carnaval. Sin embargo, la Comisión decidió regresar al formato tradicional. De esta manera, el martes posterior a la culminación del

espectáculo, se llevará a cabo el acto oficial de apertura de sobres y anuncio de ganadores, en el que se conocerá

cuál de las cuatro comparsas se consagrará campeona del Carnaval del País 2026".

“Esta decisión busca reforzar el espíritu de respeto, transparencia y reconocimiento hacia cada comparsa, sus integrantes y el público que año tras año hacen posible la fiesta a cielo abierto más grande de Argentina”.

Esta modificación se da luego de los incidentes de la última edición, en la que hubo conflicto entre los integrantes de Ara Yeví y de Papelitos, que finalmente se quedó con la copa y el tetracampeonato.