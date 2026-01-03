Gualeguaychú se prepara para recibir a miles de visitantes en la edición 2026 del Carnaval del País, que comenzará hoy en el Corsódromo José Luis Gestro. La fiesta se extenderá por 11 noches: los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; más el feriado de carnaval del 15 y 16 de febrero (domingo y lunes).

Cuatro comparsas desfilarán con temáticas originales, involucrando a más de 1.000 personas en la pasarela, 12 carrozas y más 50 mil plumas, en un evento que combina música en vivo, coreografías, vestuarios lujosos y una explosión de color. Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía, cada una con su esencia única, rinden homenaje a la creatividad y el esfuerzo colectivo.

En primera instancia, a las 21 horas, está previsto el acto formal con el corte de cinta y a las 22 comenzará el desfile de las comparsas por los 500 metros de la pasarela más linda del país.

Vale recordar que, los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con beneficios en el valor de la entrada general. Aquellas personas que residan en el departamento tendrán 50% de descuento en la entrada general durante las noches de enero y febrero. La promoción es válida para compra presencial en boletería presentando DNI que acredite domicilio.

Para acceder al beneficio es necesario contar con el DNI o constancia actualizada que acredite domicilio en la ciudad.

Desde la Comisión Directiva implementaron este aó un abono especial para todos los residentes de la ciudad y de Pueblo General Belgrano. El mismo consta de un paquete de entradas para nueve noches por $120 mil.

La promoción está vigente hasta este sábado en las boleterías del Corsódromo que permanecerán abiertas de 9 a 13 horas. El pack incluye nueve noches (3, 10, 17, 24 y 31 de enero, los días 7, 15, 21 y 28 de febrero), pero sin ubicación.

Por otra parte, el Carnaval del País contempla entradas sin cargo, con cupo limitado, para presenciar el evento por parte de personas que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Para acceder al beneficio deberán presentar el Certificado en boletería a la hora de retirar su entrada. Los días para buscar el ticket será los jueves en el horario habitual de atención.

Cuando el CUD consigne un acompañante en los casos de movilidad reducida, el acompañante tendrá bonificada la totalidad de la entrada general. Si el Certificado contempla acompañante, en caso no tratarse de movilidad reducida, el acompañante abonará el 50% de la entrada general. Si el CUD no incluye acompañante, el mismo abonará entrada general completa.

A fin de garantizar el acceso a mayor cantidad de personas que posean CUD, se estableció la alternancia en la entrega de entradas. Es decir, una misma persona no podrá concurrir dos veces consecutivas a presenciar el evento, si podrá hacerlo sábado por medio.

Es importante destacar que, las personas con movilidad reducida, cuentan con un espacio diseñado para que puedan disfrutar del espectáculo con comodidad. El mismo está emplazado al este del predio, cerca del inicio del espectáculo y cuenta con un ingreso exclusivo a la altura de calle Chacabuco.

Esta primera noche contará con la transmisión de la TV Pública que ya se encuentra en la ciudad realizando notas sobre el Carnaval y El Once de Paraná.