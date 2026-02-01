En el sector sur del Corsódromo “José Luis Gestro”, dentro del predio del Parque de la Estación, el intendente Mauricio Davico inauguró con los integrantes de la Colonia Municipal de Adultos Mayores, la nueva tribuna de hormigón armado que se edificó en el predio.

La flamante estructura alojó durante este último sábado de enero a más de 550 miembros de Adultos Mayores, quienes asistieron al espectáculo invitados por el Gobierno de Gualeguaychú.

Esta inversión de infraestructura, realizada íntegramente con fondos de las arcas municipales, no sólo es la suma de un nuevo eslabón a la estructura estable del Carnaval del País, sino también una apuesta por parte del Municipio para modernizar y acondicionar la estructura del Corsódromo, tanto para el uso del espectáculo más paradigmático y el motor turístico de Gualeguaychú, como también para el disfrute de todos los eventos y espectáculos que tienen lugar en la pasarela, como por ejemplo la Fiesta del 25 de Mayo.

La nueva tribuna, además de alojar a más de 550 personas con todas las comodidades y seguridad necesaria para vivir el Carnaval del País y los diferentes espectáculos, cuenta con rampas a ambos extremos para asegurar una accesibilidad plena.

El sistema constructivo se apoya en un conjunto de piezas premoldeadas que conforman un bloque de 42 metros de extensión, 14,5 metros de profundidad y 18 escalones tipo grada, todo construido sobre un esquema que incluye columnas, vigas inclinadas y paneles de 40 por 80 centímetros diseñados para oficiar de asientos.

La intervención fue adjudicada a una empresa privada, a través de la licitación pública N° 39/2025, mientras que las 24 fundaciones de hormigón armado sobre la que se encastraran las piezas premoldeadas fueron realizadas por la cooperativa “El Serrucho”, también encargada de la construcción de las rampas de ingreso y egreso.

Durante la obra se utilizaron camiones y grúas con pluma para la descarga de las piezas y el posicionamiento milimétrico de columnas y vigas, además del uso de equipos de compactación en las bases, mezcladoras y herramientas eléctricas para los ajustes finales del montaje.

En este sentido, las autoridades municipales destacaron que, más allá de una mejora edilicia, se trata de una inversión en la identidad cultural de la ciudad y en el impacto turístico y económico que el Carnaval genera cada año.