Gualeguaychú vivió la última noche de enero con toda la pasión que despierta su Fiesta Nacional: el Carnaval del País. Se trató de la quinta de las 11 fechas previstas para esta edición del espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina. Una velada a la que asistieron miles de espectadores, entre locales y turistas, que corearon desde las tribunas y playones las canciones de cada comparsa.

Al igual que en los sábados anteriores, la Comisión Directiva del Carnaval dispuso descuentos exclusivos para gualeguaychuenses y entrerrianos. Los residentes del Departamento Gualeguaychú tuvieron la oportunidad de acceder a los sectores VIP con una bonificación especial: al adquirir una mesa para cuatro personas -en cualquier ubicación VIP-, se les descontaba el costo correspondiente al valor de las entradas generales. En tanto, los residentes de otros puntos de la Provincia contaron con un 50% de descuento en la compra de la entrada general.

Independientemente de este beneficio en la adquisición de las entradas, lo cierto es que el Corsódromo recibió una cantidad significativa de público, similar o incluso mayor al de las noches previas. Gran parte del mismo ingresó al predio del Parque de la Estación después de las 21.30 horas, sabiendo que el show probablemente iniciaría un poco después, alrededor de las 22. Una particularidad fue que en torno a esa hora, tanto las boleterías como los molinetes de entrada no dieron abasto debido a la cantidad de personas que intentaron en simultáneo comprar entradas o ingresar al Corsódromo.

Puede interesarte

Finalmente, minutos antes de las diez de la noche, la voz de Silvio Solari dio su habitual introducción al espectáculo y anunció el orden de salida de las comparsas. Además, Solari se tomó un minuto para dedicar la apertura a quienes garantizan la seguridad del Carnaval: los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y la Policía de Entre Ríos. Inmediatamente después, se dio comienzo a la gran fiesta popular de la mano de Papelitos.



La comparsa del Club Juventud Unida rompió el hielo con la explosión de alegría y emoción que suscita “Vivos”, su propuesta elegida para esta edición. La temática, que rinde homenaje a los trabajadores del Carnaval, toma los colores y estética del Día de los Muertos mexicano, ya que el mensaje de aquella tradición refiere a que mientras se recuerde a quienes ya no están, su memoria y legado vivirá. Con esta idea, Papelitos pone en valor a quienes hacen y han hecho posible el espectáculo desde el anonimato.

Desde el primer instante, la pasada de Papelitos se hizo notar por la energía contagiosa de su música, el imponente despliegue de sus carrozas y el nivel de detalle de sus trajes. Tres cualidades que ya se volvieron características de la comparsa celeste y blanca.

Detrás de la comisión de frente, que abrió el desfile con bailarines de trajes coloridos, avanzó un destaque en el que la histórica integrante del Oeste Ana María Fernández interpreta a Blanca, una costurera anónima que protagoniza el relato que trae Papelitos.



Le siguió la carroza principal, detrás de la cual desfiló Sofía Funes, Embajadora Cultural del Carnaval. Poco después hizo su aparición Valentina Giménez, actual reina de la comparsa, frente a la banda Furia del Oeste. Las escuadras siguientes también tuvieron una pasada destacada, representando tanto la libertad del Carnaval para expresarse sin categorías de géneros, como los orígenes de la popular fiesta en Gualeguaychú. El broche de oro de la tetracampeona fue sin duda el inigualable show de batucada que brindaron la pasista Candela Gómez con Los Pibes, histórico ensamble de percusión liderado por Martín Piaggio.

Puede interesarte



En segundo lugar, salió a la pasarela Ará Yeví, que este año viene con impronta folklórica con “La Resistencia”. Inspirada en la figura del Martín Fierro, la temática de la comparsa del Club Tiro Federal reivindica las raíces y la identidad nacional.

En tercer lugar, salió Marí Marí, comparsa del Club Central Entrerriano. La “Aplanadora” logró encender el entusiasmo de las tribunas en cada rincón del Corsódromo gracias a la arenga y melodías pegadizas de Toque de Samba, su banda. A la euforia de las canciones y ritmos de batucada se le sumó la fascinación que generan cada noche en el público las impactantes carrozas que logró Marí Marí este año.

Por último, llegó el turno de O’Bahía con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. La comparsa del Club de Pescadores hechizó al público con el encanto y sensibilidad de su temática, que toma como inspiración la leyenda árabe de “Las mil y una noches” para dar un mensaje acerca del poder de la palabra como fuerza capaz de humanizar, dar esperanza y enfrentarse a la violencia y la injusticia.