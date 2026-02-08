Concluyó la sexta de las 11 noches de la edición 2026 del Carnaval del País y, como no podía ser de otra manera, dejó al público lleno de euforia y alegría. Y es que Ará Yeví, Marí Marí, O’Bahía y Papelitos transmitieron a lo largo de enero el amor por sus colores y la magia de sus cautivantes temáticas. En ese sentido, la primera de las noches carnavaleras de febrero no fue la excepción. Pasadas las 22 horas de este sábado, la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro” vivió una velada inolvidable, con el mismo nivel de excelencia artística que caracterizó a las fechas anteriores.



Las novedades de esta noche fueron principalmente tres. En primer lugar, la presencia del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, del Presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos Jorge Satto, y de diplomáticos europeos.

En segundo lugar, la participación de tres destacados pilotos del Turismo Carretera: Mariano Werner, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset, quienes antes del inicio del show recorrieron los 500 metros de la pasarela a bordo de sus potentes vehículos de competición y luego disfrutaron del despliegue de las comparsas desde un lugar privilegiado.

Y por último, la extensión del evento post desfile, que incluyó un show en vivo de la banda de cumbia Ke Sabor frente a la Casa Rosada, cantinas abiertas y venta de espuma para que los asistentes siguieran disfrutando sin costo extra. Otro detalle a mencionar es que la sexta noche del espectáculo tuvo la cobertura de alcance nacional de TN, de la mano de la periodista Paula Bernini, quien desde temprano estuvo en los galpones de las comparsas mostrando el detrás de escena del espectáculo.



Mientras tanto, gualeguaychuenses y turistas continuaban ingresando al predio del Parque de la Estación. En ese sentido, cabe comentar que la Fiesta Nacional continuó con beneficios exclusivos para los residentes del departamento Gualeguaychú. Tal como ocurrió durante enero, se mantuvo vigente el descuento de $15.000 sobre el valor de la entrada general para quienes adquirieron ubicaciones en los sectores VIP (mesas para cuatro personas), sin importar la fila o el sector elegido.

Finalmente, minutos después de las 22, Ará Yeví, la encargada de abrir la noche, salió a la pasarela con la pasión folklórica de “La Resistencia”. La comparsa del Club Tiro Federal apuesta este año al título con una temática inspirada en el Martín Fierro. La propuesta rescata y reivindica las raíces y la identidad nacional, y entiende al Carnaval como un espacio para conservar la memoria colectiva y sostener una mirada crítica frente a una realidad cada vez más atravesada por la desconexión que impone la digitalidad.

A continuación, desfiló Marí Marí, comparsa del Club Central Entrerriano, que con ”Genios” aspira a consagrarse campeona este año. Marí Marí comparte en esta edición la temática de inspiración árabe con O’Bahía y el homenaje a los hacedores invisibles del Carnaval con Papelitos. Sin embargo, la comparsa rojinegra destaca por sus imponentes carrozas, el nivel de detalles de sus trajes y, sobre todo, por el fervor que suscita en el público gracias a sus canciones pegadizas y el carisma de sus figuras principales, como la del arengador Juan Boari.



La tercera en hacer su aparición fue “O’Bahía”, comparsa del Club de Pescadores. Con “El pescador, el genio y las mil y una noches” llevó al público al mundo de las leyendas de Oriente y los deslumbró de principio a fin. Un final que, por cierto, destaca con la actuación de la batucada de las Audaces y su pasista Martina Ghighlia.

El cierre de la noche estuvo a cargo de “Papelitos”, que dejó las energías del público en lo más alto con el color, alegría y sentimiento de “Vivos”, su propuesta homenaje que dialoga con la historia viva de nuestro Carnaval y lo transmite con la estética y mensaje del Día de los Muertos mexicano.