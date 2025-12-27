La Comisión Directiva decidió implementar un abono especial para todos los residentes de la ciudad y de Pueblo General Belgrano. El mismo consta de un paquete de entradas para nueve noches por $ 120mil.

Hasta el 3 de enero, estará a la venta el combo especial pensado para que los residentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano puedan disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina.

El mismo consta de entradas para nueve noches (3, 10, 17, 24 y 31 de enero, los días 7, 15, 21 y 28 de febrero) por solo $120mil. El pack no incluye ubicación y se debe comprar en forma presencial en las boleterías del Corsódromo que permanecen abiertas de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, sábados de 9 a 13.

Para acceder al beneficio es necesario contar con el DNI o constancia actualizada que acredite domicilio en la ciudad o en combo.