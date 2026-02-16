El Carnaval del País sigue conquistando al público en su edición 2026. La octava noche –de once previstas- y segunda del fin de semana XXL, el Corsódromo se transformó en un mar de luces, plumas y música, con una asistencia de 20 mil personas que no quisieron perderse el desfile de las cuatro comparsas.

El show comenzó con el paso de O'Bahía, le siguió Papelitos, luego Ará Yeví y cerró la noche el desfile de Marí Marí. Para cerrar este feriado XXL, la novena noche está programada para este lunes 16 de febrero a partir de las 21:30 horas. El espectáculo culminará con el After de Carnaval, donde Los Tuka Tuka pondrán el toque final de fiesta y diversión para aquellos que hayan disfrutado, previamente, del espectáculo.

La entrada general, este lunes, para no residentes, tiene un valor de $40.000; en tanto, los residentes del departamento Gualeguaychú disfrutan de un descuento especial y podrán adquirir su entrada a $ 20.000. Además, este lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas.