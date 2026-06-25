Gualeguaychú participó de la inauguración de la muestra internacional “Carnavales de Europa a América Latina: Máscaras sin fronteras”, que se llevó a cabo en la Casa de Entre Ríos.

“Para nosotros es muy valioso haber tenido la posibilidad de conocer a muchos de los embajadores y representantes cuando comenzamos con esta propuesta en Gualeguaychú. No tengo más que palabras de agradecimiento a José Mouliá y a Stelius por el acompañamiento. Es un placer poder compartir este momento y ver cómo la muestra sigue creciendo”, expresó el director de Turismo Municipal, Adrián Romero.

Asimismo, Romero agregó: “Esperamos que continúe desarrollándose de la misma manera en que lo viene haciendo, porque es un verdadero honor para nuestra ciudad y para la provincia ser parte de este proyecto”.

La propuesta, de carácter itinerante, es impulsada por la Embajada de Chipre junto a representaciones diplomáticas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, en articulación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Dirección de Cultura de Gualeguaychú.

La muestra propone un recorrido visual por distintas expresiones carnavalescas de Europa y América Latina, a partir del intercambio entre culturas y formas de celebración. Tras su paso por Gualeguaychú durante la temporada de verano, la exposición continuó su itinerancia por Concordia y Paraná, como parte de un circuito de intercambio cultural en la provincia.

El acto inaugural contó con la presencia de representantes diplomáticos de los países participantes; del representante de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá; del director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero; y del subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo. Durante la jornada se destacó el valor del carnaval como expresión identitaria y como espacio de encuentro entre distintas culturas.

En este marco, Gualeguaychú estuvo representada por integrantes de las comparsas Papelitos y Kamarr, quienes llevaron el color y la energía del Carnaval del País con una intervención artística en vivo, uno de los momentos más celebrados de la actividad.