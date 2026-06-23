La ciudad formará parte de la apertura de la muestra internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin Fronteras”, que se llevará adelante este miércoles 24 en la Casa de Entre Ríos, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta reúne imágenes y expresiones culturales vinculadas a distintas tradiciones carnavalescas de Europa y América Latina, generando un diálogo entre celebraciones populares que comparten historia, simbolismo y patrimonio cultural. Participan de la iniciativa las representaciones diplomáticas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, junto a organismos culturales entrerrianos.

En este contexto, la ciudad aportará toda la esencia del Carnaval del País con la participación de los integrantes, con sus trajes, para acompañar la inauguración y enriquecer el encuentro con el despliegue artístico que identifica a Gualeguaychú.

La propuesta ya tuvo presentaciones anteriores en distintos puntos de Entre Ríos, entre ellos el Museo del Carnaval de Gualeguaychú, donde despertó gran interés por el intercambio cultural y la puesta en valor de las tradiciones populares vinculadas al carnaval.