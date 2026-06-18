La Comisión del Carnaval del País confirmó que el espectáculo local dará comienzo a una nueva edición el 9 de enero de 2027. Se desarrollará todos los sábados de enero y febrero, manteniendo el formato tradicional que cada verano convoca a miles de visitantes en el Corsódromo.

A las noches habituales se agregarán jornadas especiales durante el fin de semana largo de Carnaval de febrero, una de las fechas de mayor afluencia turística para la ciudad y la región.

En paralelo a la planificación artística y organizativa, avanza el proceso de selección de la empresa que tendrá a su cargo la producción comercial del evento. En ese sentido, el 29 de junio las compañías interesadas en desempeñarse como productoras de la edición 2027 presentarán sus propuestas.