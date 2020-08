Luciano Peralta

La comunidad trans de Gualeguaychú ha ganado importante visibilidad en los últimos años. Tendencia que se ha intensificado con el desembarco de Manu González en el área de Género y Diversidad de la Municipalidad. La reconocida docente trans viene llevando al cabo un interesante trabajo en la materia. Muestra de ello es la incorporación de mujeres trans al programa nacional Potenciar Trabajo -mayoritariamente, es la primera vez que el Estado llega a esta población, en este caso con un acompañamiento económico-, y la última movilización por el Día de la Mujer, el 8M, en la que el colectivo trans encabezó la misma.

Pero todavía se está muy lejos de abrazar la deseada igualdad de derechos. Y la exclusión laboral sufrida sistemáticamente por esta comunidad marca una de las diferencias más grandes con el resto de la población, y hasta con el resto de la comunidad LGBT.

Pero, como en toda regla, hay excepciones. Y en este caso la marca el Carnaval del País y su histórica tradición inclusiva. Gabriela Gómez Gironés -conocida como La Gabi- es artista plástica, llegó a la ciudad en el 2001 para formarse en el arte del carnaval, hizo carrera junto a los directores más reconocidos del espectáculo y hasta fue regularizada como trabajadora, toda una rareza en este sector.

gabi 1 - copia.jpg Gabriela, en el Museo del Carnaval

“Trabajo desde los 14 años. Mi familia tenía un bar-café en Victoria. Mi tío era un referente del carnaval de allá -parecido al de Gualeguaychú en sus inicios- y venía seguido. Fue él el que me trajo al mejor carnaval del país, como decía. Sabía, además, que yo iba a poder vivir más tranquila. Conozco bastante la provincia y creo que Gualeguaychú es la ciudad más inclusiva de Entre Ríos. Eso, me parece, que mi tío lo tenía bien claro”, expresó en diálogo con ElDía.

b25a7c08-60e7-48c2-ab16-f19e37ae5013.jpg Con apenas 5 años, en el carnaval de Victoria: de bermudas rojas; al lado, de traje verde, su tío

“Siempre tuve muy presente el trabajo en mi vida. Y en eso tuvo mucho que ver mi familia, una pata fundamental en cada una de nosotras. Yo tuve la suerte de tener, como siempre digo, dos padres y dos madres: mi papá, mi mamá, mi tío y mi abuela. No me cabe duda que si no hubiese tenido la familia que tuve la cosa hubiesen sido diferentes”, admite quien conoce bien de cerca la vida que llevan muchas mujeres trans: “es muy difícil que te contraten para un trabajo, como a cualquier persona, nuestra condición sigue siendo un obstáculo; las chicas están muy expuestas a la noche, a la prostitución y a todo lo que ello implica”.

- ¿Cuál es el presente del colectivo trans en la ciudad?

- Está en crecimiento. Manu (González) logró unirnos bastante. Siempre me acuerdo cuando tuvimos una reunión con el Intendente, durante la última campaña, en la que éramos un montón. Fue la primera vez de algo así. La unión entre nosotras en fundamental, y creo que es el desafío, porque lo cierto es que venimos con una larga historia de individualismo. Las mujeres, en ese sentido, nos han apoyado muchísimo. El ejemplo inmediato es la marcha por el 8M, que fue encabezada por dos compañeras trans, por primera vez en la historia.

ga.jpg En el Carnaval del País

- ¿Cuánto tuvo que ver el carnaval en este presente?

- En Gualeguaychú tenemos la suerte de que si sos trans tenés las puertas del carnaval abiertas, yo trabajo en esto hace muchos años y siempre voy a estar agradecida de poder hacerlo. Es una fuente laboral enorme. En 2004 empecé a trabajar en Obahía. Ruth Zárate estaba como directora y, por una amiga en común que estudiaba conmigo en el Instituto de Arte, nos conocimos y arranqué en la comparsa. Ese mismo año tuve mi primera experiencia en las carrozas estudiantiles. Porque, hasta ahí, yo tenía conocimientos de carnaval, pero de carrozas, nada.

gabio.jpg Fuera de la pasarela del corsódromo, el carnaval contiene a cientos de trabajadores

Los desafíos de ayer y los de hoy

“Ará Yeví fue una de las primeras comparsas que empezó a mantener abierto el taller de trabajo durante todo el año por más que no tuviera que salir el año siguiente”, destacó Gabriela, quien fue parte de la comparsa del Tiro Federal desde el 2007 hasta el 2015.

“Julio Bereciartu fue uno de los primeros en sostener que había que contener a la gente en los talleres durante todo el año. Yo soy una eterna agradecida a Julio y a su familia. Fue el primero en apostar a que haya trabajadores en blanco, también”, remarcó, y contó su vivencia: “En el 2012, cuando a mí me ofrecieron seguir trabajando regularizada, no lo podía creer. Me acuerdo que me quedé muda. El carnaval de Gualeguaychú es una gran fuente laboral para las personas trans, y yo fui una de las primeras en trabajar en blanco”, recordó, orgullosa.

Por otro lado, consultada por las demandas del colectivo en la ciudad, Gabriela se refirió a la “casa propia”, una necesidad que, cada vez más seguido, es manifestada por la comunidad.

“Es increíble, pero conozco casos de chicas trans que son maltratadas, violentadas, en su propia casa. Algo hay que hacer con eso. Es necesario tener nuestro espacio, no sólo para nosotras sino también para la familia, para que conozcan, para que se sumen y acompañen”, expresó. Y cerró: “el carnaval ayuda, pero es sólo una oportunidad; todavía hay mucho camino por recorrer”.